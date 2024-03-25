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واشنطن تنقلب على نتنايهو وإسرائيل تتهم مجلس الأمن بمعاداة السامية - جريدة الوطن السعودية

3/25/2024 11:59:25 PM
(MENAFN- Al Watan) تبنى مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين قراره الأول الذي يطالب فيه بـ"وقف فوري لإطلاق النار" في غزة، فيما غابت كلمتان كانتا قد عرقلتا مشروع قرار سابق، وأضيفت كلمتان أنجحتا تمرير هذا القرار.
وخلال الجلسة طرحت على الطاولة بنود القرار الذي امتنعت واشنطن على التوصيت عليه، ولم تستخدم الفيتو لتفسح المجال لتمريره.
ووفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية، ألغى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رحلة مقررة إلى واشنطن لكبار مساعديه ردا على قرار الولايات المتحدة بعدم استخدام حق النقض (الفيتو) في قرار مجلس الأمن الدولي لوقف إطلاق النار دون شروط إطلاق سراح الرهائن.
وتتهم إسرائيل الولايات المتحدة بتقويض جهود الحرب ومحاولات إطلاق سراح الرهائن، وتصفها بأنها خروج عن الموقف الأمريكي السابق في مجلس الأمن.
اتهامات بمعاداة السامية
وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، ردا على قرار مجلس الأمن الدولي:
"يثبت قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ما كان معروفا منذ زمن سحيق - هذه مؤسسة معادية للسامية، مع أمين عام معاد للسامية ، يشجع حماس نحو النصر الكامل. من ناحية أخرى، فإن اختيار الرئيس بايدن تجنب استخدام حق النقض (الفيتو) ضد قرار الولايات المتحدة، يثبت من ناحية أخرى أن الرئيس بايدن لا يضع انتصار إسرائيل والعالم الحر على الإرهاب على رأس أولوياته، بل اعتباراته السياسية. بعد هذا القرار بالتحديد، يجب أن نزيد من حدة الحرب وأن نواصل السعي بكل قوتنا، بأي ثمن، لهزيمة حماس".
مطالبات مجلس الأمن:
1. وقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان تحترمه جميع الأطراف بما يؤدي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار.
2. الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.
3. ضمان وصول المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الطبية وغيرها من الاحتياجات الإنسانية.
4. تمتثل الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بجميع الأشخاص الذين تحتجزهم.
5. توسيع تدفق المساعدات الإنسانية إلى المدنيين وتعزيز حمايتهم في قطاع غزة بأكمله.
6. رفع جميع الحواجز التي تحول دون تقديم المساعدة الإنسانية على نطاق واسع، بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي وكذلك القرارين 2712 (2023) و 2720 (2023).
فرصة لتبني القرار
كان مشروع القرار الأمريكي السابق ينص على "الحاجة الملحة إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار لحماية المدنيين من قبل جميع الأطراف (...) ويدعم بشكل قاطع الجهود الدبلوماسية الدولية الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق النار هذا بالتزامن مع إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين".
لكن روسيا والصين والجزائر اعتبرتا القرار لا يطالب بشكل صريح بوقف إطلاق النار وإنما "ضرورة العمل على ذلك" مما يعني إعطاء المجال لإسرائيل لمواصلة الأعمال الحربية.
لكن القرار الجديد، قال نصا:"يطالب المجلس بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان تحترمه جميع الأطراف بما يؤدي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار"، مما يعني عدم وجود مجال لدى أي طرف لتفسير القرار وفق أولوياته.
وقف النار والإفراج عن الرهائن
يعد من أهم المصطلحات التي جاءت في هذا القرار، ولم تكن في القرار الأمريكي، الذي عارضته روسيا والصين. وكان القرار الأمريكي الذي جرى إسقاطه بالفيتو الروسي الصيني يربط بين وقف إطلاق النار الفوري وإطلاق سراح الرهائن لدى حركة حماس.
أما القرار الجديد فطالب أيضًا بالإفراج عن جميع الرهائن الذين تم أسرهم، لكنه لم يربط هذا الطلب بوقف إطلاق النار خلال شهر رمضان.

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