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الأمم المتحدة: قرار مجلس الأمن حول غزة ملزم - جريدة الوطن السعودية

3/25/2024 11:59:25 PM
(MENAFN- Al Watan) طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتنفيذ أول قرار يصدره مجلس الأمن الدولي ويطالب به بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.
وكتب غوتيريش على منصة "اكس" للتواصل الاجتماعي، يوم الاثنين: "ينبغي تنفيذ هذا القرار. إن الفشل سيكون أمرا لا يغتفر".
بدوره، أكد نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، فرحان حق، خلال مؤتمر صحفي، أن "جميع قرارات مجلس الأمن الدولي تعتبر قانونا دوليا. وهذا القرار أيضا، مثل أ القرارات الأخرى".
وأضاف أنه "قرار ملزم، يجب تنفيذه مثل القانون الدولي".
يذكر أن مجلس الأمن الدولي تبنى يوم الاثنين قرارا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان. ولا يربط القرار وقف إطلاق النار بإطلاق سراح المحتجزين.
وأعلنت إسرائيل أنها ستواصل العملية العسكرية في قطاع غزة حتى تحرير جميع الرهائن.

MENAFN25032024000089011017ID1108020714

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