هدية خادم الحرمين من التمور لبلجيكا وفيتنام - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور لمسلمي مملكة بلجيكا، وذلك في مقر سفارة المملكة بالعاصمة بروكسل، بحضور نائب سفير خادم الحرمين الشريفين محمد بن حسن مؤنس، وعدد من الشخصيات الإسلامية.
وتبلغ كمية التمور الموزعة 2 طن يستفيد منها أكثر من 8 آلاف مسلم ومسلمة، ستوزع على المساجد والمراكز الإسلامية والجاليات المسلمة في بلجيكا.
وتأتي هذه الهدية من التمور في إطار البرامج التي تنفذها ((الشؤون الإسلامية)) في الخارج خلال شهر رمضان المبارك، بتوجيهات ودعم القيادة الرشيدة.
كما دشنت الوزارة، اليوم، برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور لمسلمي فيتنام، في مسجد النور بالعاصمة هانوي، بحضور نائب سفير خادم الحرمين الشريفين حمود بن نايف المطيري، وعدد من الشخصيات الإسلامية ورؤساء الجمعيات الفيتنامية.
وتبلغ كمية التمور الموزعة 5 أطنان يستفيد منها أكثر من 20 ألف مسلم ومسلمة.
حيث توزع على المساجد والمراكز والجمعيات في مختلف المدن الفيتنامية، وذلك في إطار البرامج التي تنفذها ((الشؤون الإسلامية)) في الخارج خلال شهر رمضان المبارك، بتوجيهات ودعم القيادة الرشيدة.
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