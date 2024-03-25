Tuesday, 26 March 2024 08:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


هدية خادم الحرمين من التمور لبلجيكا وفيتنام - جريدة الوطن السعودية

3/25/2024 11:59:24 PM
(MENAFN- Al Watan) دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور لمسلمي مملكة بلجيكا، وذلك في مقر سفارة المملكة بالعاصمة بروكسل، بحضور نائب سفير خادم الحرمين الشريفين محمد بن حسن مؤنس، وعدد من الشخصيات الإسلامية.
وتبلغ كمية التمور الموزعة 2 طن يستفيد منها أكثر من 8 آلاف مسلم ومسلمة، ستوزع على المساجد والمراكز الإسلامية والجاليات المسلمة في بلجيكا.
وتأتي هذه الهدية من التمور في إطار البرامج التي تنفذها ((الشؤون الإسلامية)) في الخارج خلال شهر رمضان المبارك، بتوجيهات ودعم القيادة الرشيدة.
كما دشنت الوزارة، اليوم، برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور لمسلمي فيتنام، في مسجد النور بالعاصمة هانوي، بحضور نائب سفير خادم الحرمين الشريفين حمود بن نايف المطيري، وعدد من الشخصيات الإسلامية ورؤساء الجمعيات الفيتنامية.
وتبلغ كمية التمور الموزعة 5 أطنان يستفيد منها أكثر من 20 ألف مسلم ومسلمة.
حيث توزع على المساجد والمراكز والجمعيات في مختلف المدن الفيتنامية، وذلك في إطار البرامج التي تنفذها ((الشؤون الإسلامية)) في الخارج خلال شهر رمضان المبارك، بتوجيهات ودعم القيادة الرشيدة.

MENAFN25032024000089011017ID1108020713

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث