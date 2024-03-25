وزير الخارجية ومبعوث الأمم المتحدة يستعرضان الأزمة السورية - جريدة الوطن السعودية

وزير الخارجية ومبعوث الأمم المتحدة يستعرضان الأزمة السورية - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
3/25/2024 11:59:24 PM
(MENAFN
- Al Watan) تلقى وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، اتصالا هاتفيًا، اليوم، من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية جير بيدرسون.
وجرى خلال الاتصال، بحث آخر المستجدات الخاصة بالأوضاع في سورية على مختلف الأصعدة، والجهود التي يتم بذلها إزاء حل الأزمة السورية.
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