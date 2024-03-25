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وزير الخارجية ومبعوث الأمم المتحدة يستعرضان الأزمة السورية - جريدة الوطن السعودية

3/25/2024 11:59:24 PM
(MENAFN- Al Watan) تلقى وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، اتصالا هاتفيًا، اليوم، من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية جير بيدرسون.
وجرى خلال الاتصال، بحث آخر المستجدات الخاصة بالأوضاع في سورية على مختلف الأصعدة، والجهود التي يتم بذلها إزاء حل الأزمة السورية.

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