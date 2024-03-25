السعودية تطلق قياس التحول الرقمي 2024

(MENAFN
- Al Watan) أطلقت هيئة الحكومة الرقمية قياس التحول الرقمي 2024؛ الذي يهدف إلى رفع مستويات التزام الجهات الحكومية بالقرارات والأوامر الصادرة بالتحول الرقمي، والارتقاء بجودة الخدمات الحكومية الرقمية المقدمة للمستفيدين، والإسهام بتعزيز ريادة المملكة دولياً.
وأوضح محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان، أن قياس التحول الرقمي يعد الأداة الرقمية المُمكّنة لمسيرة التحول التي تدعم ركائز التوجهات الإستراتيجية للحكومة الرقمية في المملكة، لتصبح إحدى الدول الرائدة عالمياً في مجال الحكومة الرقمية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وبيّن معاليه أن قياس التحول الرقمي يسعى إلى تحقيق متطلبات التحول الرقمي، وتطوير الحكومة الرقمية، وتحسين أداء وفاعلية الجهات الحكومية، مما يسهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي في المملكة، ورفع رضا المستفيدين، وتحسين جودة الحياة.
وبدأت اليوم الاثنين دورة قياس 2024 من خلال ورشة تعريفية "عن بُعد" بحضور أكثر من 2000 مختص يمثلون 233 جهة حكومية، إذ شملت التعريف بمنهجية القياس، وأبرز التحديثات على وثيقة المعايير الأساسية للتحول الرقمي، إضافة إلى استعراض أبرز قصص نجاح قياس 2023 والخطة الزمنية للدورة. ويأتي "قياس 2024" استكمالاً للدورات السابقة، حيث تضم النسخة المحدثة من وثيقة المعايير الأساسية للتحول الرقمي 96 معياراً مقارنة بـ 125 معياراً في نسخة العام الماضي 2023، التي شاركت فيها 226 جهة حكومية، وأحرزت نسبة تقدم 85.53%، كما وصلت 88 جهة حكومية لمرحلتي الإبداع والتكامل.
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