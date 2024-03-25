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السعودية تطلق قياس التحول الرقمي 2024

3/25/2024 11:59:11 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلقت هيئة الحكومة الرقمية قياس التحول الرقمي 2024؛ الذي يهدف إلى رفع مستويات التزام الجهات الحكومية بالقرارات والأوامر الصادرة بالتحول الرقمي، والارتقاء بجودة الخدمات الحكومية الرقمية المقدمة للمستفيدين، والإسهام بتعزيز ريادة المملكة دولياً.
وأوضح محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان، أن قياس التحول الرقمي يعد الأداة الرقمية المُمكّنة لمسيرة التحول التي تدعم ركائز التوجهات الإستراتيجية للحكومة الرقمية في المملكة، لتصبح إحدى الدول الرائدة عالمياً في مجال الحكومة الرقمية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وبيّن معاليه أن قياس التحول الرقمي يسعى إلى تحقيق متطلبات التحول الرقمي، وتطوير الحكومة الرقمية، وتحسين أداء وفاعلية الجهات الحكومية، مما يسهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي في المملكة، ورفع رضا المستفيدين، وتحسين جودة الحياة.
وبدأت اليوم الاثنين دورة قياس 2024 من خلال ورشة تعريفية "عن بُعد" بحضور أكثر من 2000 مختص يمثلون 233 جهة حكومية، إذ شملت التعريف بمنهجية القياس، وأبرز التحديثات على وثيقة المعايير الأساسية للتحول الرقمي، إضافة إلى استعراض أبرز قصص نجاح قياس 2023 والخطة الزمنية للدورة. ويأتي "قياس 2024" استكمالاً للدورات السابقة، حيث تضم النسخة المحدثة من وثيقة المعايير الأساسية للتحول الرقمي 96 معياراً مقارنة بـ 125 معياراً في نسخة العام الماضي 2023، التي شاركت فيها 226 جهة حكومية، وأحرزت نسبة تقدم 85.53%، كما وصلت 88 جهة حكومية لمرحلتي الإبداع والتكامل.

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