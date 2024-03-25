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أبومعطي: اليوم العالمي للمياه حدث مهم لتذكير حكومات وشعوب العالم بقضايا المياه

3/25/2024 11:59:10 PM
(MENAFN- Al Watan) أوضح رئيس الفريق التأسيسي للمنظمة العالمية للمياه الدكتور فهد بن سعد أبومعطي، أن اليوم العالمي للمياه الذي يوافق 22 مارس من كل عام، يعد حدثاً بالغ الأهمية لتذكير حكومات وشعوب العالم بقضايا المياه وندرتها والتحديات التي تواجهها وما تمثله من مسألة محورية للبشرية في الحاضر والمستقبل.
وأكد رئيس الفريق التأسيسي للمنظمة العالمية للمياه بأن يد المملكة ممدودة دائما إلى كافة دول العالم من خلال مختلف المشاريع التي تهدف لخير البشرية جمعاء، ومنها إعلان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، عن تأسيس منظمة عالمية للمياه مقرها الرياض بهدف إيجاد منصة عالمية موحدّة لمعالجة تحديات المياه، إضافةً إلى سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تتطلع المملكة من خلال هذه المنظمة إلى مواصلة البناء على المنجزات الوطنية والإقليمية والدولية المتحققة في مجال المياه.
وأشاد أبومعطي بالجهود الدولية التي تقودها الأمم المتحدة من خلال السعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والهدف رقم 6 على وجه الخصوص الخاص بحق الحصول على المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي، مضيفاً في هذا اليوم العالمي المهم، نؤكد بأن المنظمة العالمية للمياه تلتقي في أهدافها مع التوجهات الدولية حيث تستند على 3 مرتكزات رئيسية هي: تطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه بشكلٍ شمولي، من خلال تبادل وتعزيز التجارب التقنية والابتكار والبحوث والتطوير، وتمكين إنشاء المشاريع النوعية ذات الأولوية، وتيسير تمويلها، سعياً لضمان استدامة موارد المياه وتعزيزاً لفرص وصول الجميع إليها.

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