أبومعطي: اليوم العالمي للمياه حدث مهم لتذكير حكومات وشعوب العالم بقضايا المياه

(MENAFN
- Al Watan) أوضح رئيس الفريق التأسيسي للمنظمة العالمية للمياه الدكتور فهد بن سعد أبومعطي، أن اليوم العالمي للمياه الذي يوافق 22 مارس من كل عام، يعد حدثاً بالغ الأهمية لتذكير حكومات وشعوب العالم بقضايا المياه وندرتها والتحديات التي تواجهها وما تمثله من مسألة محورية للبشرية في الحاضر والمستقبل.
وأكد رئيس الفريق التأسيسي للمنظمة العالمية للمياه بأن يد المملكة ممدودة دائما إلى كافة دول العالم من خلال مختلف المشاريع التي تهدف لخير البشرية جمعاء، ومنها إعلان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، عن تأسيس منظمة عالمية للمياه مقرها الرياض بهدف إيجاد منصة عالمية موحدّة لمعالجة تحديات المياه، إضافةً إلى سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تتطلع المملكة من خلال هذه المنظمة إلى مواصلة البناء على المنجزات الوطنية والإقليمية والدولية المتحققة في مجال المياه.
وأشاد أبومعطي بالجهود الدولية التي تقودها الأمم المتحدة من خلال السعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والهدف رقم 6 على وجه الخصوص الخاص بحق الحصول على المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي، مضيفاً في هذا اليوم العالمي المهم، نؤكد بأن المنظمة العالمية للمياه تلتقي في أهدافها مع التوجهات الدولية حيث تستند على 3 مرتكزات رئيسية هي: تطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه بشكلٍ شمولي، من خلال تبادل وتعزيز التجارب التقنية والابتكار والبحوث والتطوير، وتمكين إنشاء المشاريع النوعية ذات الأولوية، وتيسير تمويلها، سعياً لضمان استدامة موارد المياه وتعزيزاً لفرص وصول الجميع إليها.
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