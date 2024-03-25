تبرعات جود الإسكان تتجاوز 606 ملايين ريال

(MENAFN
- Al Watan) تجاوزت تبرعات حملة جود الإسكان 606 ملايين ريال، والتي تستهدف توفير المسكن الملائم للأسر الأكثر احتياجا، حيث تخطى الهدف المحقق من توفير الوحدات في عموم مناطق المملكة 2814 وحدة، من إجمالي المستهدف البالغ 10 آلاف و735 وحدة.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان قد قدما تبرعا سخيا لحملة منصة جود الإسكان بمبلغ 150 مليون ريال.
وسيكون لهذه التبرعات الأثر الكبير والفاعل في توفير الوحدات السكنية الملائمة للأسر الأشد حاجة ضمن الجهود المتواصلة التي تعمل عليها منصة جود الإسكان منذ انطلاقها، ومن بينها حملة جود المناطق التي تم تدشينها لشهر رمضان الجاري.
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