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تبرعات جود الإسكان تتجاوز 606 ملايين ريال

3/25/2024 11:59:10 PM
(MENAFN- Al Watan) تجاوزت تبرعات حملة جود الإسكان 606 ملايين ريال، والتي تستهدف توفير المسكن الملائم للأسر الأكثر احتياجا، حيث تخطى الهدف المحقق من توفير الوحدات في عموم مناطق المملكة 2814 وحدة، من إجمالي المستهدف البالغ 10 آلاف و735 وحدة.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان قد قدما تبرعا سخيا لحملة منصة جود الإسكان بمبلغ 150 مليون ريال.
وسيكون لهذه التبرعات الأثر الكبير والفاعل في توفير الوحدات السكنية الملائمة للأسر الأشد حاجة ضمن الجهود المتواصلة التي تعمل عليها منصة جود الإسكان منذ انطلاقها، ومن بينها حملة جود المناطق التي تم تدشينها لشهر رمضان الجاري.

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