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8 مشاريع دعوية لنصف مليون مستفيد بالمزاحمية

3/25/2024 11:59:10 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلقت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة المزاحمية التابعة لمنطقة الرياض 8 مشاريع لنحو 440124 مستفيدا منذ بداية شهر رمضان.
وأوضح المدير التنفيذي لجمعية الدعوة والإرشاد بمحافظة المزاحمية تركي بن مران القحطاني لـ"الوطن" أن عدد الكلمات الدعوية بلغ 25 كلمة فيما بلغ عدد المستفيدين 2500 مستفيد وعدد رحلات العمرة 28 رحلة لـ 1372 معتمر وعدد المسلمين الجدد 8، فيما بلغ عدد المستفيدين من مشروع إفطار الصائمين 15000 صائم وبلغ عدد المصاحف الموزعة 831 مصحفا و33 مادة دعوية بلغت مشاهداتها 300 ألف مشاهدة فيما بلغ عدد المشاركين في مسابقة القرآن الكريم 120 ألف مشارك وبلغ عدد المتطوعين 431 متطوعا.
وأشار المدير التنفيذي لجمعية الدعوة والإرشاد أن هذه المشاريع التي أطلقتها الجمعية منذ بداية شهر رمضان المبارك تهدف إلى إحياء السنة واغتنام الشهر الفضيل بالطاعات وكسب أجور الصائمين والمعتمرين مثمنا جهود المشاركين والداعمين لهذه

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