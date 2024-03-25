8 مشاريع دعوية لنصف مليون مستفيد بالمزاحمية

(MENAFN
- Al Watan) أطلقت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة المزاحمية التابعة لمنطقة الرياض 8 مشاريع لنحو 440124 مستفيدا منذ بداية شهر رمضان.
وأوضح المدير التنفيذي لجمعية الدعوة والإرشاد بمحافظة المزاحمية تركي بن مران القحطاني لـ"الوطن" أن عدد الكلمات الدعوية بلغ 25 كلمة فيما بلغ عدد المستفيدين 2500 مستفيد وعدد رحلات العمرة 28 رحلة لـ 1372 معتمر وعدد المسلمين الجدد 8، فيما بلغ عدد المستفيدين من مشروع إفطار الصائمين 15000 صائم وبلغ عدد المصاحف الموزعة 831 مصحفا و33 مادة دعوية بلغت مشاهداتها 300 ألف مشاهدة فيما بلغ عدد المشاركين في مسابقة القرآن الكريم 120 ألف مشارك وبلغ عدد المتطوعين 431 متطوعا.
وأشار المدير التنفيذي لجمعية الدعوة والإرشاد أن هذه المشاريع التي أطلقتها الجمعية منذ بداية شهر رمضان المبارك تهدف إلى إحياء السنة واغتنام الشهر الفضيل بالطاعات وكسب أجور الصائمين والمعتمرين مثمنا جهود المشاركين والداعمين لهذه
MENAFN25032024000089011017ID1108020707
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.