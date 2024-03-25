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تجربة سفير ندوة بتعليم سراة عبيدة

3/25/2024 11:59:10 PM
(MENAFN- Al Watan) نظمت إدارة التعليم في محافظة سراة عبيدة، ندوة علمية بعنوان ((تجربة سفير)) ضمن فعاليات برامج مبادرة العاشق المحترف ومبادرة ((أجاويد-2)) التي أطلقها الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطويرها خلال شهر رمضان.
وأقيمت الندوة على مسرح إدارة التعليم باستضافة السفير الدكتور علي بن عواض عسيري -سفير المملكة في دولتي لبنان وباكستان سابقاً، بحضور مدير التعليم في سراة عبيدة الدكتور حسن العلكمي، ووكيل المحافظ ناصر القحطاني، وعدد من مديري الإدارات الحكومية، ورؤساء المراكز الإدارية ومشايخ وأعيان المحافظة والمراكز التابعة لها ومنسوبي ومنسوبات المدارس والطلاب والطالبات.
وأدار الندوة الإعلامي عبد الله آل عبيد، وناقش فيها الضيف عن مسيرته المهنية ونجاحاته والعوائق والصعوبات التي مرّ بها، وتطرق العسيري في حديثه إلى مسيرته العملية وخلاصة تجاربه وأبرز مفاتيح النجاح من وجهة نظره الشخصية،كما أشار إلى أبرز المحطات العملية التي قادته إلى أعلى الهرم الوظيفي. كما تحدث عن قصة نجاحه وكفاحه ومثابرته، وكيف تجاوز العوائق والعثرات التي مرَّ بها حتى وضع له قدمًا بين مصاف الناجحين. وفي ختام الندوة قُدّمت دروع تذكارية تكريمًا للضيوف والداعمين.

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