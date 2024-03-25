تجربة سفير ندوة بتعليم سراة عبيدة

(MENAFN
- Al Watan) نظمت إدارة التعليم في محافظة سراة عبيدة، ندوة علمية بعنوان ((تجربة سفير)) ضمن فعاليات برامج مبادرة العاشق المحترف ومبادرة ((أجاويد-2)) التي أطلقها الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطويرها خلال شهر رمضان.
وأقيمت الندوة على مسرح إدارة التعليم باستضافة السفير الدكتور علي بن عواض عسيري -سفير المملكة في دولتي لبنان وباكستان سابقاً، بحضور مدير التعليم في سراة عبيدة الدكتور حسن العلكمي، ووكيل المحافظ ناصر القحطاني، وعدد من مديري الإدارات الحكومية، ورؤساء المراكز الإدارية ومشايخ وأعيان المحافظة والمراكز التابعة لها ومنسوبي ومنسوبات المدارس والطلاب والطالبات.
وأدار الندوة الإعلامي عبد الله آل عبيد، وناقش فيها الضيف عن مسيرته المهنية ونجاحاته والعوائق والصعوبات التي مرّ بها، وتطرق العسيري في حديثه إلى مسيرته العملية وخلاصة تجاربه وأبرز مفاتيح النجاح من وجهة نظره الشخصية،كما أشار إلى أبرز المحطات العملية التي قادته إلى أعلى الهرم الوظيفي. كما تحدث عن قصة نجاحه وكفاحه ومثابرته، وكيف تجاوز العوائق والعثرات التي مرَّ بها حتى وضع له قدمًا بين مصاف الناجحين. وفي ختام الندوة قُدّمت دروع تذكارية تكريمًا للضيوف والداعمين.
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