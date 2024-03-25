بدء التسجيل بالفضاء مداك في محايل

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- Al Watan) أعلنت إدارة تعليم محافظة محايل عسير ممثلة في قسم النشاط الطلابي ((العلمي)) عن بدء التسجيل في مسابقة ((الفضاء مداك)) بهدف إثراء المساهمة في علوم الفضاء للطلاب والطالبات، وذلك بالتعاون مع مؤسسة محمد بن سلمان ((مسك))، ومركز ((علمي)) لاكتشاف العلوم والابتكار، إحدى الجهات التابعة لمؤسسة ((مسك))، والتي أطلقتها وكالة الفضاء السعودية على مستوى العالم العربي.
من جهته أكد المشرف على المسابقة عبدالعزيز السيد، أن هذه المسابقة تمثل فرصة فريدة للطلبة، للمشاركة في رحلة الاكتشاف والابتكار في مجال علوم الفضاء وإثرائه، مشيرًا إلى أنها ليست مجرد تحدٍ، بل فرصة لتوسيع آفاق الأجيال الشابة والطموحة، وتحفيز أفكارهم الإبداعية والمشاركة الفعّالة في تجارب فريدة.
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