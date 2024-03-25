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بدء التسجيل بالفضاء مداك في محايل

3/25/2024 11:59:10 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت إدارة تعليم محافظة محايل عسير ممثلة في قسم النشاط الطلابي ((العلمي)) عن بدء التسجيل في مسابقة ((الفضاء مداك)) بهدف إثراء المساهمة في علوم الفضاء للطلاب والطالبات، وذلك بالتعاون مع مؤسسة محمد بن سلمان ((مسك))، ومركز ((علمي)) لاكتشاف العلوم والابتكار، إحدى الجهات التابعة لمؤسسة ((مسك))، والتي أطلقتها وكالة الفضاء السعودية على مستوى العالم العربي.
من جهته أكد المشرف على المسابقة عبدالعزيز السيد، أن هذه المسابقة تمثل فرصة فريدة للطلبة، للمشاركة في رحلة الاكتشاف والابتكار في مجال علوم الفضاء وإثرائه، مشيرًا إلى أنها ليست مجرد تحدٍ، بل فرصة لتوسيع آفاق الأجيال الشابة والطموحة، وتحفيز أفكارهم الإبداعية والمشاركة الفعّالة في تجارب فريدة.

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