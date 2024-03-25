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تدريب 150 سيدة على الصيانة الوقائية للمركبات

3/25/2024 11:59:10 PM
(MENAFN- Al Watan) دشن نائب مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بعسير الدكتور أحمد آل مريع بحضور عميد الكلية التقنية بأبها الدكتور يحي آل كاسي، ومنسق مسار الوعي بمبادرة ((أجاويد -2)) الدكتور فيصل الشهراني، مبادرة تدريب السيدات على الصيانة الوقائية للسيارات، وذلك بقسم التقنية الميكانيكية بالكلية التقنية بأبها بفرعها بحي الموظفين.
وقال آل كاسي في كلمة إن الكلية ضمن منشآت التدريب التقني والمهني بالمنطقة قدمت العديد من المبادرات ضمن فعاليات أجاويد في نسختها الثانية، والتي أطلق فعالياتها أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، حيث أطلقت الكلية حزمة من الفعاليات تمثلت في تنظيم صيانة المساجد ومنازل المحتاجين عبر تطبيق الجوال والاستشارات الفنية الكهربائية عبر تطبيق الجوال والصيانة الوقائية للسيارات للسيدات، حيث سجل بها ما يقارب 200 سيدة والمستهدف يصل إلى 150 سيدة على مدار أسبوع، إضافة إلى مبادرة المبرمج الواعد بقسم الحاسب الآلى وضيافة الوافد وفوانيس رمضانية من خلال تقديم العديد من الندوات الحضورية، وعبر أون لاين، وكذلك تنظيف الجزيرة البريئة. مقدما شكره لكلية التقنية للبنات بأبها على تعاونهم في تنظيم برنامج تدريب السيدات.
وتجول الجميع في ورشة السيارات واستمعوا إلى شرح من مهندسي القسم عما يقدم للسيدات من تدريب عملي في مجال كهرباء السيارات والأعطال والفرامل والمحرك الميكانيكي وصيانة البطاريات، وشهدت المبادرة تفاعلا من الجميع.

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