تدريب 150 سيدة على الصيانة الوقائية للمركبات

(MENAFN
- Al Watan) دشن نائب مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بعسير الدكتور أحمد آل مريع بحضور عميد الكلية التقنية بأبها الدكتور يحي آل كاسي، ومنسق مسار الوعي بمبادرة ((أجاويد -2)) الدكتور فيصل الشهراني، مبادرة تدريب السيدات على الصيانة الوقائية للسيارات، وذلك بقسم التقنية الميكانيكية بالكلية التقنية بأبها بفرعها بحي الموظفين.
وقال آل كاسي في كلمة إن الكلية ضمن منشآت التدريب التقني والمهني بالمنطقة قدمت العديد من المبادرات ضمن فعاليات أجاويد في نسختها الثانية، والتي أطلق فعالياتها أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، حيث أطلقت الكلية حزمة من الفعاليات تمثلت في تنظيم صيانة المساجد ومنازل المحتاجين عبر تطبيق الجوال والاستشارات الفنية الكهربائية عبر تطبيق الجوال والصيانة الوقائية للسيارات للسيدات، حيث سجل بها ما يقارب 200 سيدة والمستهدف يصل إلى 150 سيدة على مدار أسبوع، إضافة إلى مبادرة المبرمج الواعد بقسم الحاسب الآلى وضيافة الوافد وفوانيس رمضانية من خلال تقديم العديد من الندوات الحضورية، وعبر أون لاين، وكذلك تنظيف الجزيرة البريئة. مقدما شكره لكلية التقنية للبنات بأبها على تعاونهم في تنظيم برنامج تدريب السيدات.
وتجول الجميع في ورشة السيارات واستمعوا إلى شرح من مهندسي القسم عما يقدم للسيدات من تدريب عملي في مجال كهرباء السيارات والأعطال والفرامل والمحرك الميكانيكي وصيانة البطاريات، وشهدت المبادرة تفاعلا من الجميع.
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