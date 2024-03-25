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جولات تفتيشية للدفاع المدني في جميع مناطق المملكة خلال رمضان

3/25/2024 11:59:10 PM
(MENAFN- Al Watan) كثفت المديرية العامة للدفاع المدني أعمال الكشف الوقائي وتسيير دوريات السلامة في جميع مناطق المملكة؛ بهدف تعزيز السلامة الوقائية والتأكد من متطلبات أنظمة السلامة والحماية من الحريق وعدم وجود أي معوقات في مخارج الطوارئ والحرص على سلامة أنظمة المصاعد والسلالم الكهربائية وتوافر نقاط التجمع الآمنة خارج المنشآت للحد من الحوادث.
وواصلت منطقتا مكة المكرمة والمدينة المنورة أعمال التفتيش الوقائي ميدانياً، والتأكد من توافر جميع اشتراطات السلامة في المواقع المستهدفة، والتزام المنشآت بتعليمات ولوائح الدفاع المدني، لتعزيز الوقاية وخدمة المعتمرين وزوار الحرمين الشريفين، وحماية الأرواح والمحافظة على الممتلكات.

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