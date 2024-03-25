جولات تفتيشية للدفاع المدني في جميع مناطق المملكة خلال رمضان

(MENAFN
- Al Watan) كثفت المديرية العامة للدفاع المدني أعمال الكشف الوقائي وتسيير دوريات السلامة في جميع مناطق المملكة؛ بهدف تعزيز السلامة الوقائية والتأكد من متطلبات أنظمة السلامة والحماية من الحريق وعدم وجود أي معوقات في مخارج الطوارئ والحرص على سلامة أنظمة المصاعد والسلالم الكهربائية وتوافر نقاط التجمع الآمنة خارج المنشآت للحد من الحوادث.
وواصلت منطقتا مكة المكرمة والمدينة المنورة أعمال التفتيش الوقائي ميدانياً، والتأكد من توافر جميع اشتراطات السلامة في المواقع المستهدفة، والتزام المنشآت بتعليمات ولوائح الدفاع المدني، لتعزيز الوقاية وخدمة المعتمرين وزوار الحرمين الشريفين، وحماية الأرواح والمحافظة على الممتلكات.
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