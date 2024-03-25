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مساعدة وإنقاذ من عاصفة غبارية داهمت زوجين سويسريين

3/25/2024 11:59:10 PM
(MENAFN- Al Watan) غامر زوجان سويسريان بقيادة دراجتيهما وسط عواصف رملية وغبار شديد بمحافظة القطيف، وواجها التحديات لاستكمال رحلتهما العالمية التي بدآها من نوفمبر العام الماضي من بلدهما الأم إلى دول الخليج.
المشهد استوقف العديد من المارة وقائدي المركبات من محافظة القطيف مستغربين قيادة الزوجين لدراجتيهما في مثل هذه الأجواء، وعرض عدد منهم المساعدة والاستضافة لحين صفاء الجو وإمكانية السفر والتنقل.
مساعدة واستضافة
قصة الرحالان وتفصيل هذه الحادثة اللافتة يرويها عضو فريق دراجي سيهات فاضل الراشد قائلا إن أحد الزملاء في هواية قيادة الدراجات رأى الزوجين يقودان دراجتيهما على امتداد كورنيش القطيف متجهين إلى مدينة سيهات، وطلب سرعة التعامل معهما واستضافتهما في ظل هذه الأجواء المتعكرة والخانقة، والزوجان الشابان هما جوليان وإيميلي، علقا في العاصفة الرملية التي فاجأتهما بعد خروجهما من الكويت متجهين للمنطقة الشرقية في المملكة ومنها للبحرين.
ولفت الراشد إلى أن الخيمة التي يحملانها كانت مثقوبة وتوجهنا إلى أحد الخياطين في القطيف لإصلاحها على عجل، حتى لا تتوقف مسيرة الدراجين اللذين رفضا التوقف، وفضلا استكمال الرحلة بعد سويعات من الاستضافة والتعرف عليهما ومساعدتهما بتوفير وجبات خفيفة ومشروبات تمدهما بالطاقة وتوفير وقت من الراحة ليكملا رحلتهما رغم كل الظروف.
رياح عاصفة
وواجهت محافظة القطيف مساء الأحد عاصفة غبارية أثرت في وضوح الرؤية على معظم الطرق، فيما نبه الدفاع المدني في الشرقية المسافرين إلى أخذ الحيطة والحذر مع توقع بتأثر الحالة الجوية من أمطار أو رياح عاصفة.

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