مساعدة وإنقاذ من عاصفة غبارية داهمت زوجين سويسريين

(MENAFN
- Al Watan) غامر زوجان سويسريان بقيادة دراجتيهما وسط عواصف رملية وغبار شديد بمحافظة القطيف، وواجها التحديات لاستكمال رحلتهما العالمية التي بدآها من نوفمبر العام الماضي من بلدهما الأم إلى دول الخليج.
المشهد استوقف العديد من المارة وقائدي المركبات من محافظة القطيف مستغربين قيادة الزوجين لدراجتيهما في مثل هذه الأجواء، وعرض عدد منهم المساعدة والاستضافة لحين صفاء الجو وإمكانية السفر والتنقل.
مساعدة واستضافة
قصة الرحالان وتفصيل هذه الحادثة اللافتة يرويها عضو فريق دراجي سيهات فاضل الراشد قائلا إن أحد الزملاء في هواية قيادة الدراجات رأى الزوجين يقودان دراجتيهما على امتداد كورنيش القطيف متجهين إلى مدينة سيهات، وطلب سرعة التعامل معهما واستضافتهما في ظل هذه الأجواء المتعكرة والخانقة، والزوجان الشابان هما جوليان وإيميلي، علقا في العاصفة الرملية التي فاجأتهما بعد خروجهما من الكويت متجهين للمنطقة الشرقية في المملكة ومنها للبحرين.
ولفت الراشد إلى أن الخيمة التي يحملانها كانت مثقوبة وتوجهنا إلى أحد الخياطين في القطيف لإصلاحها على عجل، حتى لا تتوقف مسيرة الدراجين اللذين رفضا التوقف، وفضلا استكمال الرحلة بعد سويعات من الاستضافة والتعرف عليهما ومساعدتهما بتوفير وجبات خفيفة ومشروبات تمدهما بالطاقة وتوفير وقت من الراحة ليكملا رحلتهما رغم كل الظروف.
رياح عاصفة
وواجهت محافظة القطيف مساء الأحد عاصفة غبارية أثرت في وضوح الرؤية على معظم الطرق، فيما نبه الدفاع المدني في الشرقية المسافرين إلى أخذ الحيطة والحذر مع توقع بتأثر الحالة الجوية من أمطار أو رياح عاصفة.
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