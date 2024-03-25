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مصادرة 3 أطنان خضروات وفواكه

3/25/2024 11:59:09 PM
(MENAFN- Al Watan) نفذت أمانة المنطقة الشرقية مع بدء شهر رمضان، حملة ميدانية استهدفت الباعة الجائلين والمباسط المخالفة في الأحياء والشوارع الرئيسة في محافظة الجبيل، والتي أسفرت عن مصادرة أكثر من 3 أطنان من الخضار والفواكه و22 بسطة بيع مخالفة.
وأوضحت أمانة الشرقية أن الحملة تهدف إلى الحد من ظاهرة البيع الجائل المخالف، وما يسببه من أضرار بيئية وتشوه بصري، والحفاظ على الصحة العامة، والحد من ظاهرة افتراش الأرصفة والبيع العشوائي في الشوارع العامة، وما يسببه الافتراش المخالف من إعاقة لحركة السير.
وأشارت الأمانة إلى أنه تم تسليم المواد المصادرة للجمعية الخيرية، منوهة إلى استمرار الحملة ومتابعة وضبط ومنع الباعة المتجولين من الافتراش بالطرقات والساحات العامة، وتطبيق الأنظمة والتعليمات حسب لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.

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