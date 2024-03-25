مصادرة 3 أطنان خضروات وفواكه

(MENAFN
- Al Watan) نفذت أمانة المنطقة الشرقية مع بدء شهر رمضان، حملة ميدانية استهدفت الباعة الجائلين والمباسط المخالفة في الأحياء والشوارع الرئيسة في محافظة الجبيل، والتي أسفرت عن مصادرة أكثر من 3 أطنان من الخضار والفواكه و22 بسطة بيع مخالفة.
وأوضحت أمانة الشرقية أن الحملة تهدف إلى الحد من ظاهرة البيع الجائل المخالف، وما يسببه من أضرار بيئية وتشوه بصري، والحفاظ على الصحة العامة، والحد من ظاهرة افتراش الأرصفة والبيع العشوائي في الشوارع العامة، وما يسببه الافتراش المخالف من إعاقة لحركة السير.
وأشارت الأمانة إلى أنه تم تسليم المواد المصادرة للجمعية الخيرية، منوهة إلى استمرار الحملة ومتابعة وضبط ومنع الباعة المتجولين من الافتراش بالطرقات والساحات العامة، وتطبيق الأنظمة والتعليمات حسب لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.
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