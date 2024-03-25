مرشح التحالف الحاكم يقر بهزيمته في انتخابات الرئاسة السنغالية

(MENAFN
- Al-Anbaa) أقر مرشح التحالف الحاكم امادو با أمس بهزيمته في انتخابات الرئاسة السنغالية أمام مرشح التحالف المعارض باسيرو ديوماي فاي الذي يتجه لحسم الاقتراع من الجولة الأولى.
ونقلت وكالة الأنباء السنغالية عن امادو با القول في بيان «انه في ضوء الاتجاهات السائدة في نتائج الانتخابات الرئاسية وفي انتظار الإعلان الرسمي فإني أهنئ المرشح باسيرو ديوماي فاي على فوزه في الجولة الأولى».
وأظهرت النتائج الأولية تقدم مرشح تحالف المعارضة في عدد كبير من مراكز الاقتراع منها العاصمة داكار بانتظار الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية ومصادقة المجلس الدستوري.
يذكر أن ديوماي فاي هو مرشح التحالف المعارض الذي يقوده المعارض عثمان سونكو الذي رفض المجلس الدستوري ترشحه ليحل فاي مكانه.
وقد استفاد الرجلان معا من عفو رئاسي عشية الحملة الانتخابية حيث خرجا من السجن ليقودا حملة انتخابية قوية ضد التحالف الحاكم.
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