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مرشح التحالف الحاكم يقر بهزيمته في انتخابات الرئاسة السنغالية

3/25/2024 11:58:31 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقر مرشح التحالف الحاكم امادو با أمس بهزيمته في انتخابات الرئاسة السنغالية أمام مرشح التحالف المعارض باسيرو ديوماي فاي الذي يتجه لحسم الاقتراع من الجولة الأولى.
ونقلت وكالة الأنباء السنغالية عن امادو با القول في بيان «انه في ضوء الاتجاهات السائدة في نتائج الانتخابات الرئاسية وفي انتظار الإعلان الرسمي فإني أهنئ المرشح باسيرو ديوماي فاي على فوزه في الجولة الأولى».
وأظهرت النتائج الأولية تقدم مرشح تحالف المعارضة في عدد كبير من مراكز الاقتراع منها العاصمة داكار بانتظار الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية ومصادقة المجلس الدستوري.
يذكر أن ديوماي فاي هو مرشح التحالف المعارض الذي يقوده المعارض عثمان سونكو الذي رفض المجلس الدستوري ترشحه ليحل فاي مكانه.
وقد استفاد الرجلان معا من عفو رئاسي عشية الحملة الانتخابية حيث خرجا من السجن ليقودا حملة انتخابية قوية ضد التحالف الحاكم.

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