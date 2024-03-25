فرنسا تعلن إحباط مخططين لاعتداءين منذ بداية العام

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل آتال أمس أن مخططي اعتداء تم «إحباطهما» في فرنسا منذ بداية 2024.وقال رئيس الوزراء خلال زيارته إحدى المحطات في باريس بعد رفع مستوى التأهب الأمني إثر هجوم موسكو، إن «التهديد الإرهابي فعلي، إنه قوي» و«لم يتراجع أبدا».من جهة أخرى، نظم ناشطون في منظمة «اس او اس راسيسم» («SOS Racisme») مسيرة مناهضة للعنصرية أمام مقر حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف في باريس، احتجاجا على تصريحات رئيسة مجموعته البرلمانية مارين لوبن بشأن احتمال مشاركة المغنية آية ناكامورا في افتتاح دورة الألعاب الأولمبية المقبلة.وباتت المغنية الناطقة بالفرنسية الأكثر استماعا في العالم منذ أغنيتها «دجادجا» في 2018، في مرمى انتقادات اليمين المتطرف، وتعرضت لحملات عنصرية منذ إعلان مجلة «ليكسبريس» الأسبوعية الفرنسية نهاية فبراير الماضي عن احتمال مشاركتها في حفل افتتاح أولمبياد باريس في 26 يوليو وإمكان أدائها أغنيات للمغنية الفرنسية الراحلة إديت بياف.وفي «تجمع خاطف»، رقص حوالي 20 ناشطا على أنغام أغنيات الفنانة الفرنسية المالية، وأيضا على أغاني إديت بياف التي بثت بأعلى صوت أمام الأبواب المغلقة لمقر الحزب، وفق ما أشارت صحافية من وكالة فرانس برس.وانتقدت زعمية نواب «التجمع الوطني» في الجمعية الوطنية الفرنسية مارين لوبن الأسبوع الماضي إمكانية غناء آية ناكامورا في افتتاح الألعاب الأولمبية، معتبرة ان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يريد «تقسيم» الفرنسيين و«إذلالهم». وطالت انتقادات لوبن خصوصا «زي» ناكامورا و«ابتذالها»، قائلة إنها «لا تغني بالفرنسية».ردا على ذلك، رفع نشطاء منظمة SOS Racisme لافتة كتب عليها «الأمر مستحيل يا مارين، هذه باريس وليست فيشي»، في إشارة إلى نظام فيشي للمارشال بيتان خلال الحرب العالمية الثانية. وكتب على لافتة أخرى «يا سيدة لوبن، فرنسا لا يذلها السود، بل العنصريون».وقال رئيس المنظمة المناهضة للعنصرية دومينيك سوبو: «جئنا نوجه رسالة ازدراء لمارين لوبن» من خلال هذه «الحفلة المناهضة للعنصرية».وأضاف: «نستعد للترحيب بالعالم كله في الألعاب الأولمبية، ونواجه جدلا لأن أهم فناناتنا الناطقة بالفرنسية، يريد البعض إعادتها رمزيا - وربما ليس رمزيا فقط - إلى باماكو».

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