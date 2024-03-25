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المعارضة تستنكر فرض رسوم باهظة للتسجيل في أول انتخابات يجريها جنوب السودان

3/25/2024 11:58:31 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استنكرت أحزاب المعارضة في جنوب السودان دفع رسوم «باهظة» تبلغ 50 ألف دولار من أجل التسجيل قبل الانتخابات الأولى في البلاد التي تشهد أعمال عنف ذات طابع سياسي - عرقي وعدم استقرار مزمنا.
وتجري انتخابات في جنوب السودان، أحدث دولة في العالم والتي نالت استقلالها عن السودان في عام 2011، للمرة الأولى بحلول نهاية العام في إطار اتفاق سلام مبرم في 2018، لكن الأمم المتحدة والعديد من الشركاء الدوليين يرون أن عقبات كبيرة لاتزال قائمة.
الأسبوع الماضي، فرض مجلس الأحزاب السياسية، وهو هيئة تم تشكيلها من أجل التحضير للانتخابات، على الأحزاب السياسية دفع 50 ألف دولار أو ما يعادلها بالعملة المحلية للتسجيل والمشاركة في الانتخابات. وفي السابق، كان يتعين دفع 20 ألف جنيه جنوب سوداني (حوالي 140 يورو).
وقال غاي شول بول، رئيس منتدى الشعب المتحد، خلال تجمع أمام مجلس الأحزاب السياسية في جوبا، عاصمة جنوب السودان: «نعتقد أن هذه الرسوم الباهظة ليس لها أي أساس وتتناقض بشكل مباشر مع مبدأ الديموقراطية والمشاركة السياسية العادلة».
وشارك عشرات من أعضاء 14 حزبا سياسيا معارضا في الوقفة الاحتجاجية قبل تقديم شكاواهم إلى مجلس الأحزاب السياسية للمطالبة برسوم عادلة.
وأضاف غاي شول بول: «هذه الرسوم لن تؤدي إلا إلى تقييد المواطنين وثنيهم عن ممارسة حقهم في المشاركة في الانتخابات المقبلة».
ويحاول البلد الفتي، أحد أفقر بلدان العالم، الخروج من تبعات حرب أهلية بين العدوين اللدودين سلفا كير ورياك مشار بين 2013 و2018، أدت إلى مقتل 400 ألف شخص ونزوح الملايين.
ينص اتفاق سلام تم التوصل إليه في 2018 على تشكيل حكومة وحدة وطنية لتقاسم السلطة، على أن يصبح كير رئيسا، وخصمه في الحرب مشار نائبا له. غير أن حكومة الوحدة الهشة أخفقت إلى حد كبير في الوفاء بوعود اتفاق السلام بسبب استمرار الخلافات بين المتنافسين.
وهدد حزب مشار بمقاطعة الانتخابات ما لم يتم تنفيذ المبادئ الأساسية للاتفاق.
وقال مشار السبت على «إكس»: «لسنا ضد الانتخابات. نعتقد فقط أن الانتخابات المتسرعة لن تحقق أي استقرار ملموس».

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