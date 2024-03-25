منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث يستقيل لأسباب صحية

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلنت الأمم المتحدة أمس أن منسق الشؤون الإنسانية لديها مارتن غريفيث الذي اضطلع بدور حيوي في ممارسة الضغط لإيصال المساعدات إلى غزة وسبق ان قام بوساطة في النزاع اليمني، قرر الاستقالة لأسباب صحية.
وقال المتحدث باسم المنظمة الأممية فرحان حق إن غريفيث، مساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية: «أبلغ الأمين العام نيته الاستقالة لأسباب صحية».
وسيبقى غريفيث في منصبه حتى نهاية يونيو لضمان «انتقال سلس» للمهام إلى خلف لم يعين بعد، وفق حق.
وغريفيث هو محام بريطاني وقد مارس مرارا ضغوطا على إسرائيل لإتاحة دخول مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.
وفي الشهر الماضي حض غريفيث إسرائيل على عدم تجاهل دعوات تحذر من عملية عسكرية في رفح، حيث لجأ نحو 1.5 مليون فلسطيني هربا من المعارك، منبها إلى أن عملية عسكرية هناك «يمكن أن تؤدي إلى مجزرة».
وسبق أن شغل غريفيث منصب الموفد الأممي الخاص إلى اليمن ومستشار الأمين العام في الملف السوري. كذلك سبق أن عمل لصالح منظمات إنسانية دولية بينها اليونيسف و«سيف ذا تشيلدرن» و«آكشن إيد».
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