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منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث يستقيل لأسباب صحية

3/25/2024 11:58:31 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت الأمم المتحدة أمس أن منسق الشؤون الإنسانية لديها مارتن غريفيث الذي اضطلع بدور حيوي في ممارسة الضغط لإيصال المساعدات إلى غزة وسبق ان قام بوساطة في النزاع اليمني، قرر الاستقالة لأسباب صحية.
وقال المتحدث باسم المنظمة الأممية فرحان حق إن غريفيث، مساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية: «أبلغ الأمين العام نيته الاستقالة لأسباب صحية».
وسيبقى غريفيث في منصبه حتى نهاية يونيو لضمان «انتقال سلس» للمهام إلى خلف لم يعين بعد، وفق حق.
وغريفيث هو محام بريطاني وقد مارس مرارا ضغوطا على إسرائيل لإتاحة دخول مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.
وفي الشهر الماضي حض غريفيث إسرائيل على عدم تجاهل دعوات تحذر من عملية عسكرية في رفح، حيث لجأ نحو 1.5 مليون فلسطيني هربا من المعارك، منبها إلى أن عملية عسكرية هناك «يمكن أن تؤدي إلى مجزرة».
وسبق أن شغل غريفيث منصب الموفد الأممي الخاص إلى اليمن ومستشار الأمين العام في الملف السوري. كذلك سبق أن عمل لصالح منظمات إنسانية دولية بينها اليونيسف و«سيف ذا تشيلدرن» و«آكشن إيد».

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