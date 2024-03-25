Tuesday, 26 March 2024 08:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ترامب من غير العادل محاكمتي في خضم الحملة الانتخابية

3/25/2024 11:58:30 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أمس إنه «من غير العادل» تحديد 15 أبريل موعدا لبدء محاكمته «في خضم الانتخابات».
وأضاف المرشح الجمهوري في مؤتمر صحافي عقده في نيويورك بشأن قضية شراء صمت الممثلة ستورمي دانييلز عن علاقة تقول إنها كانت تربطها به، «لا أفهم كيف يمكن إجراء محاكمة في خضم انتخابات. إنه أمر غير عادل».
من جهة أخرى، كانت معارك دونالد ترامب القانونية أمس بين الانتصار والهزيمة، حيث عرض عليه خفض غرامة وجد صعوبة في تأمينها في قضية احتيال بقيمة نصف مليار دولار بينما رفض قاض في نيويورك تأخير موعد محاكمة جنائية منفصلة.
وخفضت محكمة استئناف في ولاية نيويورك غرامة بقيمة 454 مليون دولار مستحقة أمس إلى 175 مليون دولار ومنحت الرئيس السابق 10 أيام إضافية للدفع.
وتلقف المرشح الرئاسي الجمهوري الأخبار الإيجابية بشكل غير متوقع بشأن قضية الاحتيال المدني في نيويورك بينما كان في المحكمة لقضية أخرى - وهي جلسة استماع في قضية دفع أموال بطريقة سرية إلى ممثلة لشراء صمتها.
ورفض القاضي خوان ميرشان مطالب محامي ترامب بتأجيل أول محاكمة جنائية على الإطلاق بحق رئيس سابق، لمدة 90 يوما على الأقل وأمر ببدء اختيار هيئة المحلفين في 15 أبريل.
وقال ميرشان بغضب متوجها إلى محامي ترامب خلال جلسة الاستماع في قاعة محكمة مانهاتن: «أنت تتهم حرفيا مكتب (المدعي العام لمنطقة) مانهاتن والأشخاص المكلفين هذه القضية بسوء السلوك وتحاول أن تجعلني شريكا في ذلك».
وهاجم ترامب من جديد السلطات الديموقراطية قائلا: «إنها قضايا مزورة، كلها منسقة من قبل البيت الأبيض ووزارة العدل لأغراض التدخل في الانتخابات (...) بلدنا فاسد!».
وصرح للصحافيين «أحترم بشدة قرار دائرة الاستئناف وسأدفع 175 مليون دولار نقدا أو ضمانات أو أي شيء يلزم بسرعة كبيرة، خلال مهلة العشرة أيام».
لكنه أكد لاحقا ان «من غير العادل» تحديد موعد محاكمته في خضم الحملة الانتخابية.
وشغل ترامب البيت الأبيض بين العامين 2017 و2021 ويطمح للعودة إليه في 2025.
ويحمل ترامب على الدوام على هذا الحكم القضائي المدني «الذي لا أساس له» وعلى «الكفالة غير الدستورية» التي فرضتها المدعية العامة جيمس «العنصرية» والقاضي انغورون الذي «تتحكم به زمرة الديموقراطيين».
وليتيشا جيمس قاضية سوداء ومسؤولة منتخبة من الحزب الديموقراطي وتتولى في آن دورا قضائيا وآخر سياسيا.
ويقول محامو ترامب منذ أسابيع إنهم غير قادرين على توفير الكفالة التي من شأنها أن تعلق إلى حين البت بالاستئناف، الحكم الصادر في فبراير الذي يمنع ترامب ونجليه من إدارة شركاتهم في نيويورك مدة 3 سنوات وسنتين تواليا.
وحصل ترامب على نفحة أكسجين الجمعة مع إعطاء الضوء الأخضر لشركته الإعلامية «ترامب ميديا آند تكنولوجي غروب» لدخول البورصة ما قد يدر عليه مليارات الدولارات يستخدم جزءا منها لضمان الكفالة.

MENAFN25032024000130011022ID1108020694

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث