ترامب من غير العادل محاكمتي في خضم الحملة الانتخابية

(MENAFN
- Al-Anbaa) قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أمس إنه «من غير العادل» تحديد 15 أبريل موعدا لبدء محاكمته «في خضم الانتخابات».
وأضاف المرشح الجمهوري في مؤتمر صحافي عقده في نيويورك بشأن قضية شراء صمت الممثلة ستورمي دانييلز عن علاقة تقول إنها كانت تربطها به، «لا أفهم كيف يمكن إجراء محاكمة في خضم انتخابات. إنه أمر غير عادل».
من جهة أخرى، كانت معارك دونالد ترامب القانونية أمس بين الانتصار والهزيمة، حيث عرض عليه خفض غرامة وجد صعوبة في تأمينها في قضية احتيال بقيمة نصف مليار دولار بينما رفض قاض في نيويورك تأخير موعد محاكمة جنائية منفصلة.
وخفضت محكمة استئناف في ولاية نيويورك غرامة بقيمة 454 مليون دولار مستحقة أمس إلى 175 مليون دولار ومنحت الرئيس السابق 10 أيام إضافية للدفع.
وتلقف المرشح الرئاسي الجمهوري الأخبار الإيجابية بشكل غير متوقع بشأن قضية الاحتيال المدني في نيويورك بينما كان في المحكمة لقضية أخرى - وهي جلسة استماع في قضية دفع أموال بطريقة سرية إلى ممثلة لشراء صمتها.
ورفض القاضي خوان ميرشان مطالب محامي ترامب بتأجيل أول محاكمة جنائية على الإطلاق بحق رئيس سابق، لمدة 90 يوما على الأقل وأمر ببدء اختيار هيئة المحلفين في 15 أبريل.
وقال ميرشان بغضب متوجها إلى محامي ترامب خلال جلسة الاستماع في قاعة محكمة مانهاتن: «أنت تتهم حرفيا مكتب (المدعي العام لمنطقة) مانهاتن والأشخاص المكلفين هذه القضية بسوء السلوك وتحاول أن تجعلني شريكا في ذلك».
وهاجم ترامب من جديد السلطات الديموقراطية قائلا: «إنها قضايا مزورة، كلها منسقة من قبل البيت الأبيض ووزارة العدل لأغراض التدخل في الانتخابات (...) بلدنا فاسد!».
وصرح للصحافيين «أحترم بشدة قرار دائرة الاستئناف وسأدفع 175 مليون دولار نقدا أو ضمانات أو أي شيء يلزم بسرعة كبيرة، خلال مهلة العشرة أيام».
لكنه أكد لاحقا ان «من غير العادل» تحديد موعد محاكمته في خضم الحملة الانتخابية.
وشغل ترامب البيت الأبيض بين العامين 2017 و2021 ويطمح للعودة إليه في 2025.
ويحمل ترامب على الدوام على هذا الحكم القضائي المدني «الذي لا أساس له» وعلى «الكفالة غير الدستورية» التي فرضتها المدعية العامة جيمس «العنصرية» والقاضي انغورون الذي «تتحكم به زمرة الديموقراطيين».
وليتيشا جيمس قاضية سوداء ومسؤولة منتخبة من الحزب الديموقراطي وتتولى في آن دورا قضائيا وآخر سياسيا.
ويقول محامو ترامب منذ أسابيع إنهم غير قادرين على توفير الكفالة التي من شأنها أن تعلق إلى حين البت بالاستئناف، الحكم الصادر في فبراير الذي يمنع ترامب ونجليه من إدارة شركاتهم في نيويورك مدة 3 سنوات وسنتين تواليا.
وحصل ترامب على نفحة أكسجين الجمعة مع إعطاء الضوء الأخضر لشركته الإعلامية «ترامب ميديا آند تكنولوجي غروب» لدخول البورصة ما قد يدر عليه مليارات الدولارات يستخدم جزءا منها لضمان الكفالة.
MENAFN25032024000130011022ID1108020694