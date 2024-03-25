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ألفيس يغادر السجن بعد دفع مليون دولار

3/25/2024 11:58:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت محكمة برشلونة الاثنين أن لاعب كرة القدم البرازيلي، داني ألفيس، المحكوم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف بتهمة الاغتصاب في فبراير الماضي، دفع كفالة قدرها مليون دولار وسيتمكن من مغادرة السجن.

وقالت المحكمة التي قبلت الأربعاء الإفراج عن اللاعب مقابل دفع هذه الكفالة المالية، فضلاً عن سحب جوازي سفره ومنعه من مغادرة إسبانيا، في بيان: نعلمكم أنه تم تسجيل إيداع كفالة دانيال ألفيس في حسابات القسم 21 بمحكمة برشلونة.

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