ألفيس يغادر السجن بعد دفع مليون دولار

ألفيس يغادر السجن بعد دفع مليون دولار
التاريخ
3/25/2024 11:58:18 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت محكمة برشلونة الاثنين أن لاعب كرة القدم البرازيلي، داني ألفيس، المحكوم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف بتهمة الاغتصاب في فبراير الماضي، دفع كفالة قدرها مليون دولار وسيتمكن من مغادرة السجن.
وقالت المحكمة التي قبلت الأربعاء الإفراج عن اللاعب مقابل دفع هذه الكفالة المالية، فضلاً عن سحب جوازي سفره ومنعه من مغادرة إسبانيا، في بيان: نعلمكم أنه تم تسجيل إيداع كفالة دانيال ألفيس في حسابات القسم 21 بمحكمة برشلونة.
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