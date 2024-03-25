ألفيس يغادر السجن بعد دفع مليون دولار

وقالت المحكمة التي قبلت الأربعاء الإفراج عن اللاعب مقابل دفع هذه الكفالة المالية، فضلاً عن سحب جوازي سفره ومنعه من مغادرة إسبانيا، في بيان: نعلمكم أنه تم تسجيل إيداع كفالة دانيال ألفيس في حسابات القسم 21 بمحكمة برشلونة.

MENAFN25032024000072011014ID1108020693