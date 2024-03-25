كانسيلو يهاجم غوارديولا ومانشستر سيتي

(MENAFN
- Alghad Newspaper) هاجم جواو كانسيلو إدارة ناديه مانشستر سيتي الإنجليزي واتهمها بأنها "ناكرة للجميل" وأنها تقوم "بترديد أكاذيب" بشأنه لتبرير الاستغناء عنه.
ويلعب الظهير الأيمن البرتغالي حاليا بقميص برشلونة الإسباني على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجاري بعدما قضى النصف الثاني من الموسم الماضي معارا لنادي بايرن ميونخ الألماني.
وكان كانسيلو ركيزة أساسية للإسباني جوسيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي قبل رحيل اللاعب بشكل مفاجئ إلى بايرن ميونخ في يناير 2023.
وترددت أنباء بعدها أن كانسيلو الذي تخلف في التسلسل الهرمي خلف زميليه ريكو لويس وناثان آكي، كان يخلق أجواء سلبية في غرفة خلع الملابس بالفريق الإنجليزي.
ورد كانسيلو /29عاما/ عبر صحيفة (أبولا) البرتغالية: لقد ترددت عني أكاذيب كثيرة، لم أكن زميلا سيئا، وبإمكانكم أن تسألوا آكي أو ريكو لويس، فلم يكن لدي أي عقدة نقص أو تفوق تجاههما.
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