كانسيلو يهاجم غوارديولا ومانشستر سيتي

MENAFN - Alghad Newspaper)ويلعب الظهير الأيمن البرتغالي حاليا بقميص برشلونة الإسباني على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجاري بعدما قضى النصف الثاني من الموسم الماضي معارا لنادي بايرن ميونخ الألماني.

وكان كانسيلو ركيزة أساسية للإسباني جوسيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي قبل رحيل اللاعب بشكل مفاجئ إلى بايرن ميونخ في يناير 2023.



وترددت أنباء بعدها أن كانسيلو الذي تخلف في التسلسل الهرمي خلف زميليه ريكو لويس وناثان آكي، كان يخلق أجواء سلبية في غرفة خلع الملابس بالفريق الإنجليزي.



ورد كانسيلو /29عاما/ عبر صحيفة (أبولا) البرتغالية: لقد ترددت عني أكاذيب كثيرة، لم أكن زميلا سيئا، وبإمكانكم أن تسألوا آكي أو ريكو لويس، فلم يكن لدي أي عقدة نقص أو تفوق تجاههما.