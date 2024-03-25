Tuesday, 26 March 2024 08:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نجوم المنتخب الوطني: التكريم الملكي نبراس يضيء طريقنا وحافز قوي لمواصلة الانجازات

3/25/2024 11:58:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عبر نجوم المنتخب الوطني لكرة القدم، عن بالغ فخرهم واعتزازهم بالتكريم الملكي الذي حظيوا به اليوم، بعد الانجاز التاريخي الذي حققه المنتخب في بطولة كأس آسيا الأخيرة التي أقيمت في قطر، وحل فيها "النشامى" بالمركز الثاني.
وأكد نجوم المنتخب أن استقبال جلالة الملك عبدالله الثاني لهم اليوم في قصر الحسينية، بحضور سمو الأمير الحسين ولي العهد، يعد وسام فخر واعتزاز على صدورهم، ويمنحهم حافزا قويا لمواصلة تحقيق الانجازات، خاصة البحث عن التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني، أنعم على نجوم المنتخب من لاعبين ومدربين خلال استقبالهم اليوم، بميدالية اليوبيل الفضي، الأمر الذي أثلج نجوم المنتخب.
واعتبر اللاعبون والمدربون أن كلمات الملك التحفيزية والتشجيعية، منحتهم قوة إضافية وزادت من عزيمتهم وإصرارهم على المضي قدما في الانجازات، خاصة في الاستحقاق الحالي المتمثل بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026، مؤكدين تفاؤلهم بقدرة المنتخب على المضي قدما لتحقيق الهدف، ورفع علم الوطن عاليا في محفل عالمي بحجم كأس العالم.
كما تطرق اللاعبون خلال تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إلى كلمات جلالة الملك المعبرة، التي امتزج فيها تشجيع جلالته للاعبين أيضا بضرورة الحفاظ على الأخلاق والروح الرياضية، وهو ما كان واضحا في كلمات جلالته عندما أشاد بالمنتخب وأخلاق لاعبيه خلال منافسات كأس آسيا التي أختتمت يوم 10 الشهر الماضي في قطر، وقدم فيها منتخب النشامى عروضا رائعة جعل منه حديث الشارع الرياضي في أسيا.
وقال قائد المنتخب الوطني أنس بني ياسين، إن تكريم جلالة الملك للمنتخب الوطني ليس بغريب على الهاشميين، مستعرضا الدعم الملكي للمنتخبات الوطنية منذ تولي جلالة الملك سلطاته الدستورية وحتى الآن، ابتداء من تواجد جلالته في ستاد عمان خلال الدورة العربية "دورة الحسين" التي اقيمت في الأردن 1999 لتشجيع المنتخب الذي فاز وقتها باللقب، مرورا بنهائيات آسيا التي أقيمت في الصين عام 2004، وكان جلالته يحرص خلالها على متابعة تدريبات المنتخب وعدد من المباريات من أرض الملعب وانتهاء بالتكريم الملكي اليوم.
وأشار حارس مرمى المنتخب الوطني يزيد أبو ليلى، إلى مدى الفرحة التي اجتاحت قلوب لاعبي المنتخب، عندما استقبلهم جلالة الملك، وتحدث إليهم بكلمات معبرة ستكون بالنسبة لهم النبراس الذي يسيروا عليه في قادم الأيام.
وأضاف إن الدعم الملكي متواصل لمنتخب النشامى، فخلال مباريات كاس آسيا الأخيرة في قطر، تحدث إلينا جلالة الملك مباركا الانجاز، كما أن دعم سمو ولي العهد منحنا حافزا إضافيا خلال مباريات البطولة، حيث حرص ولي العهد على الحضور إلى قطر ومتابعة المنتخب من الملعب، وهو ما كان له أطيب الأثر في قلوب اللاعبين الذين يدينون لجلالة الملك ولي عهد بالفضل بعد الله عز وجل.
اللاعب نزار الرشدان، أكد أن المنتخب الوطني لكرة القدم بشكل خاص والرياضة الأردنية بشكل عام، محظوظة بملك هاشمي متابع ومحب للمنتخبات، رغم مشاغله الكثيرة، الأمر الذي يحفز المنتخب على بذل اقصى الجهود لتحقيق الإنجازات.
واعتبر الرشدان أن المنتخب محظوظ بهذا التكريم الملكي الذي يبعث إلى الفخر والاعتزاز، كما أن المنتخب يحظى أيضا بدعم سمو ولي العهد الذي كان متواجدا في قطر لتحفيز اللاعبين خلال البطولة.
--(بترا)

MENAFN25032024000072011014ID1108020691

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث