الشعور بالجوع بعد الإفطار في رمضان.. كيف تتغلب عليه؟

MENAFN - Alghad Newspaper)يوضح "الكونسلتو" في السطور التالية، سبب الشعور بالجوع بعد الإفطار في رمضان، وفقًا لما ذكره موقع "Medical express".



سبب الشعور بالجوع بعد الإفطار في رمضان

تشير دراسة جديدة، إلى أن الأشخاص الذين يعانون من انخفاضات كبيرة في مستويات السكر في الدم بعد عدة ساعات من تناول الطعام يشعرون بالجوع ويتناولون مئات السعرات الحرارية إضافية خلال اليوم.



تمت هذه الدراسة بواسطة فريق بحثي من King's College London وشركة العلوم الصحية ZOE، بالتعاون مع علماء من جامعة هارفارد وجامعة نوتنجهام وجامعة ليدز وجامعة لوند في السويد.



ُشرت الدراسة في مجلة Nature Metabolism واستخدمت بيانات من 1070 شخصًا لتحليل استجاباتهم لمستويات السكر في الدم بعد تناول الطعام.



وجد الفريق البحثي أن بعض الأشخاص يعانون من انخفاضات كبيرة في مستويات السكر في الدم بعد 2-4 ساعات من الذروة الأولية لسكر الدم بعد الوجبة.

هؤلاء الأشخاص يشعرون بزيادة في الجوع بنسبة 9٪ ويتناولون وجبتهم التالية في وقت أقل من نصف ساعة، في المتوسط. وقد أظهرت النتائج أيضًا أن هذه الانخفاضات في مستويات السكر في الدم ترتبط بزيادة الجوع وتناول السعرات الحرارية الإضافية.



وبالتالي، يشير الباحثون إلى أهمية فهم الاستجابات الفردية لمستويات السكر في الدم بعد تناول الطعام. قد يساعد هذا الفهم في التحكم في الشهية وتناول الطعام، وبالتالي يمكن أن يساعد في فهم أسباب صعوبة بعض الأشخاص في فقدان الوزن والحفاظ عليه في الأنظمة الغذائية التي تحتوي على سعرات حرارية منخفضة.



علاوة على ذلك، تشير الدراسة إلى أن اختيار الأطعمة التي تعمل جنبًا إلى جنب مع بيولوجيا الفردية يمكن أن يساعد الناس على الشعور بالشبع لفترة أطول وتناول كميات أقل من الطعام بشكل عام. يعزز هذا الاكتشاف أهمية اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن يعتمد على احتياجات الفرد واستجاباته لمستويات السكر في الدم.



ومع ذلك، يجب أن نلاحظ أنه على الرغم من أهمية هذه الدراسة، فإنها تعتمد على عينة محدودة من الأفراد، وقد تكون هناك عوامل أخارجية أخرى تؤثر في استجابات الأفراد لمستويات السكر في الدم بعد تناول الطعام. لذا، قد تكون هناك حاجة إلى إجراء مزيد من الأبحاث لتحديد العوامل الأخرى المؤثرة وتأكيد هذه النتائج.



كيف تتغلب على الشعور بالجوع بعد الإفطار في رمضان؟

هناك مجموعة من النصائح البسيطة التي يمكن اتباعها للتغلب على الشعور بالجوع بعد الإفطار في رمضان، وتشمل ما يلي:



- عدم تناول كميات كبيرة من الأطعمة والمشروبات الغنية بالسكر.

- الاهتمام بتناول الأطعمة الغنية بالألياف والبروتين في وجبة الإفطار.

- عند الرغبة في تناول المشروبات، لا بُد من عد إضافة الكثير من السكر إليها.

- ترك فترة قليلة بين الإفطار بأطعمة أو مشروبات خفيفة وتناول الوجبة الرئيسية.

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