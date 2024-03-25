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وراء السحاب للطيب ولد العروسي.. معركة الإنسان مع الحياة

3/25/2024 11:58:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تعد سيرة الكاتب الجزائري الطيب ولد العروسي المعنونة بـ"وراء السحاب.. كلمات من معركتي في الحياة"، سيرة لجانب من حياة بلاده الجزائر، وهو حين يروي مساراته في دروب القرى الوعرة والمدن الغريبة، ويعاين الأحداث التاريخية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية فيها، إنما يروي بالموازاة محطات من حياة الجزائر نفسها؛ بخاصة ما شهدته بسبب الاستعمار وأعوانه، ثم استقلالها بعد أن حمل المجاهدون مشاعل الحرية على أكتافهم وقدموا التضحيات للعيش بحرية وكرامة.
محطات كثيرة تنقل فيها الطيب العروسي في سيرته الصادرة عن "الآن ناشرون وموزعون" بالأردن، ونقلها بشفافية، دافعاً القارئ للتفاعل مع تلك الأحداث بكل جوارحه؛ يبكي ويضحك، يسخط ويرضى، يشجب الظلم تارة، وتارة أخرى يمني نفسه بالأمل القادم بالتحرر.
يمشي القارئ يداً بيد مع الكاتب وهو يجوب الطرقات الوعرة في "سيدي محمد الخيضر" (القرية التي ولد فيها) ويقطع معه الدروب الموحلة، ويستأنس بأصوات الطيور المغردة والبساتين الخضراء وعيون الماء، يصعد أعلى التلال والجبال التي تمتد على مرمى البصرى، ويهبط للوديان التي تحتضن بيوت الطين المتواضعة وأسر الفلاحين الذي يعانون الشقاء بسبب عزلة قراهم عن العالم وبسبب الاستعمار الذي يلاحقهم بسياطه في حلهم وترحالهم.
يرافقنا صوت الطيب منذ ولادته العام 1953 في مرحلة كان إيقاع الحرب هو المسيطر فيها؛ الأمر الذي شكل لديه العديد من التساؤلات، وفيما بعد العديد من الآمال والتطلعات. وارتبطت ولادته نفسها بواقعة أقرب إلى الأسطورة، إذ كان والده يساعد المشرفين على "الزاوية"، ورزق بطفلة لكنها توفيت صغيرة، وهو ما أصابه بقلق لاحظه "لخوان" (المشرفون على الزاوية)، وحين عرفوا السبب بشّروه أنه سيرزق بطفل ذكر، وحين روى تلك البشارة لأمه قررت أن تسمي الطفل "الخوني"، وبقي الطيب يعرف بهذا الاسم حتى دخوله إلى المدرسة التي اكتشف فيها أن اسمه في الوثائق الرسمية هو "الطيب" تيمناً بجده.
وكانت القرية التي عاش بها الطيب تعاني الفقر الشديد وضيق ذات اليد من جهة، وقمع المستعمر لسكانها من جهة أخرى؛ الأمر الذي دفع والده إلى تجنيد نفسه ضد الاستعمار، ثم قُبض عليه هو ومجموعة من رفاقه وتم الزج بهم في السجن.
قضى الطيب سنوات طفولته بينما تكفلت والدته وجدته في تحمل أعباء الحياة، ولعل هذا ما عزز لديه حب المرأة وتقديرها واحترامها، وهو في كل مفصل يتذكر فيه والدته يثني عليها كامرأة عظيمة وشجاعة لم تعرف حلاوة الحياة إلا نادراً، وقد تمسكت بعائلتها بعد سجن زوجها ورفضت ترك أطفالها والعودة من حيث أتت كما كانت تقضي العادات الأسرية.
والأمر نفسه عند حديث الطيب عن جدته (المرأة المكافحة التي كانت تقوم بالأعمال الخارجية كلها من حراثة الأرض وحصد ما تجود به من خيرات والاعتناء بالمزرعة الصغيرة)، فقال عنها "كانت جدتي تقوم بذلك كله متحدية قسوة الطبيعة وقلوب البشر، خاصة ذوي القربى".
وكذلك عند حديثه عن النساء اللاتي ربطته بهن معرفة وصداقة أو علاقة في العمل أو الحياة.
وتتضح علاقة الطيب بوالده بعد أن خرج الأخير من السجن، فارضاً على ولدَيه نمطاً آخر من الحياة، حيث بذل جهده وكل ما يملك ليعلمهما. وكان التعليم بالنسبة إليه العمود الفقري للحياة. وهذا ليس غريباً عنه، فقد كرس وقته للتحصيل الدراسي، حتى عندما كان في السجن؛ فغادره وهو برتبة معلم لغة عربية. وأضاف له ما تلقاه من تعليم آفاقاً أخرى بعد خروجه من السجن؛ إذ التحق بحزب جبهة التحرير الوطني، وأشرف على بلديات جزائرية عدة إلى أن تقاعد.
وخلال سرده لسيرته، يقود الطيب ولد العروسي القارئ إلى ضفاف الشعر، ويتجول به في مدن جزائرية حيث عاش وتنقل، ومنها شلالة العذاورة، والبيرين التي وصفها أنها "وراء السحاب"، والهاشمية، كما يعرض لشخصيات كثيرة سواء من تلك التي كان لها حضور معنوي في حياة الناس، أو ممن أسهموا في تحرير الوطن، إلى جانب توقفه عند مفاصل كثيرة من تاريخ الجزائر، ومنها ما عانته خلال "العشرية السوداء".
يقول الطيب الذي يعمل حاليا مديراً لكرسي اليونسكو في معهد العالم العربي بباريس: "تحمل كل سيرة في طياتها آهات إنسانية وظروفاً اجتماعية وسياسية وثقافية متنوعة. وعلينا، نحن أطفال الثورة، أن ندلي بشهاداتنا لنروي بعض الوقائع الأليمة التي كنا ضحية لها"، وبهذا الوعي يمكن عد هذه السيرة وثيقة فيها بُعد أنثروبولوجي وتاريخي، وهي تشكل شهادة حية وحيوية فيها جزء من آلام الحياة؛ سواء أكان في معايشة الكاتب ما يجري في نطاق الأسرة والأقارب والأصدقاء، أو ما يجري على نطاق ذاته الفردية الباحثة عن الخلاص.

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