الشناق: وقف الدعم المالي للأحزاب خنجر في ظهر الإصلاح

MENAFN - Alghad Newspaper) محمد سمور الرنتيسي وغادة الشيخ

- المشروع الملكي الإصلاحي ضرورة تاريخية للأردن

- الجامعات معاقل بناء قيادات لا ساحات تناحر حزبي

- على صناع القرار أن يغادروا مربع العقل الوظيفي

- منظومة التحديث لم تجد حكومة إصلاحية تتعامل معها

- تصنيف الأحزاب بين معارضة وموالاة يجب أن ينتهي

-لم نتوافق مع أحزاب أخرى لخوض الانتخابات بائتلاف

اعتبر أمين عام الحزب الوطني الدستوري، أحمد عبد الرحيم الشناق "أن المشروع الملكي الإصلاحي بالعهد الهاشمي الرابع نحو دولة وطنية ديمقراطية، يعد ضرورة تاريخية للأردن، كونه جاء في مرحلة خطيرة شهدت تفتت الدولة الوطنية وسقوطها"، مضيفا "أن الأمر ليس ديكورا وليس إصلاحا هامشيا، وإنما يأتي للحفاظ على الدولة الوطنية الأردنية بكيانها ونظامها السياسي وشعبها".

وقال الشناق الذي كان عضوا في لجنة قانون الانتخاب المنبثقة عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، في حوار مع "الغد"، إن ذلك القانون "هو القانون الجوهري لهوية الدولة السياسية، والتعديلات التي جرت عليه وعلى قانون الأحزاب، بالإضافة للتعديلات الدستورية، تعد جوهرية أيضا لجهة الفصل بين السلطتين، والانتقال من فصل الحقوق للأردنيين إلى فصل السلطات، فأصبح الحزب الآن سلطة يذهب إلى البرلمان ومن ثم إلى الحكومة".

لكن الشناق يستدرك بالقول "للأسف الشديد، كل الإصلاحات التي تمت في قانون الأحزاب وقانون الانتخاب وتمكين المرأة وتمكين الشباب، كل هذه الأمور لم تجد حكومة إصلاحية تتعامل معها كما يجب، وهو ما ينطبق على الهيئة المستقلة للانتخاب التي لا يوجد بها قاض، وإنما موظفون لتطبيق مفهوم دولة سيادة القانون، ما قد يفتح الباب لتعليمات أو أنظمة تخالف القانون أو الدستور الذي أقر الآن في المرحلة الجديدة في الحزب".

والأخطر، من وجهة نظر الشناق "هو أن الحكومة أصدرت نظام مساهمة مالية بوقف الدعم المالي بأشكاله كافة للعمل الحزبي، في حين كانت تدعم الأحزاب ذات المكاتب سابقا، وعندما جاء تمكين المرأة والشباب والتحديث على النظام السياسي الأردني برمته أوقفت الدعم المالي، وذلك ليتم اختطاف البرلمان والحكومة من قبل أصحاب رؤوس الأموال، وهو أخطر قضية تواجه البرنامج الملكي الإصلاحي".

وأضاف "نظام المساهمة المالية كان خنجرا من الحكومة في ظهر الإصلاح برمته، لا سيما اعتماد نمط الحزبية في إدارة شؤون الدولة، فمن سيمول حملات مرشحي الأحزاب الانتخابية، خصوصا الشباب والسيدات؟، وكيف سيفتحون مقارهم إذا ما علمنا أن نصف مليون شاب متعطلون عن العمل، وعندما نقول شابا يعني تحت سن الـ35، هذا يعني أنه يحمل الدكتوراه ومن حقه أن يمثل في برلمان، والمرأة الآن هل تعد قادرة على فتح مكتب؟، وهل هي قادرة على أن تدير حملة انتخابية؟".

ووفق الشناق "الحكومة منعت المساهمة المالية عن إصلاح حقيقي وجذري بإعادة إنتاج سياسي للدولة، وهنا نطرح سؤالا كبيرا على الحكومة حول أسباب ذلك، ونطالب بحلول فورية قبل فوات الأوان".

وقال "نحن في خضم مشروع ملكي إصلاحي بتطوير غير مسبوق على النظام السياسي الأردني منذ نشأة الدولة الأردنية، والبرامج التي ستضعها الأحزاب بحاجة إلى تمويل، خصوصا أنها تضم خبراء ومختصين لوضع البرامج.. الحزب الآن لم يعد قائما على شخوص، لكني أرى أن جزءا من الأحزاب حتى الآن للأسف الشديد هي أحزاب أشخاص، كما لم يتم حتى الآن حوار سياسات، فكيف ستجد الأحزاب حلا للبطالة وللفقر وللمياه وللطاقة وللغذاء وللدواء بعيدا عن الخطابات والشعارات الشعبوية، إنما على أساس أن الحزب سيكون سلطة تنفيذية ويحاسب على البرنامج الذي سيطرحه على المجتمع".

وخلال الحوار، عبر الشناق عن رفضه لمصطلح "أحزاب معارضة وموالاة"، قائلا "هذه التسميات يجب أن تنتهي في الأردن.. المعارض هو من يكون خارج السلطة التنفيذية ويطرح البرنامج البديل داخل مؤسسة البرلمان لما تطرحه الحكومات.. حتى الآن مصطلح المعارضة والموالاة يعد إحدى العقبات الرئيسة في مشروعنا الوطني الإصلاحي بنموذجنا الديمقراطي الأردني الذي جاء فعليا رغم كل التشويه، لكن المنظومة الملكية في الإصلاح جاءت نابعة من الذات الوطنية الأردنية لا بتوجيه داخلي ولا بتوجيه خارجي، وجاءت أيضا بإرادة سياسية وطنية من جلالة الملك، نحو مشروع ديمقراطي أردني بالحفاظ على الدولة الوطنية في مرحلة تفتت الدول الوطنية العربية.. وهذا هو ملخص المشروع".

ويؤكد الشناق "لا داع للدخول بصراع حزب جديد وحزب قديم، إذ لا فضل لحزب على حزب إلا ببرنامجه.. لا أريد أن أهاجم أي حزب، لكن الآن يقال إن غالبية البرلمان أحزاب أو ينتمون إلى عمل حزبي، وأنا أطرح عليهم سؤالا واحدا، وهو أين خطواتكم الحزبية في البرلمان لتعطوا نموذجا لعمل حزبي قادم لنستعيد الثقة بالبرلمان والعمل الحزبي، خصوصا أننا ذاهبون للإصلاح لاستعادة الثقة بركني الدولة (البرلمان والحكومة)؟".

ثم تساءل "لماذا لم يشكلوا كتلتهم الحزبية ويطرحوا برامجهم ويحددوا مواقفهم من العديد من القضايا والسياسات، كالبطالة والفقر والإصلاح الإداري والاقتصاد والزراعة والغذاء والدواء والعلاج.. أين نموذجهم في البرلمان؟!".

وأضاف الشناق "نحن كأحزاب قديمة، كنا الرواد لفكرة الحزبية الوطنية البرامجية، وبالتالي لا يمكن أن نقبل هذا الصراع مع الأحزاب الجديدة، فكلها أحزاب زميلة ومحترمة، وأيضا أرفض التسميات بانتماء الأحزاب للأطياف، ذلك أن كل حزب مرخص ضمن أحكام القانون، هو حزب وطني أردني ولا يجوز الإقصاء أو التهميش لأي حزب مرخص وفق أحكام القانون، ومن حقه أن ينافس في السلطة التنفيذية ويشكل الحكومة، فأدوات اللعبة القديمة انتهت في الأردن والكل الآن يحتكم للدستور والقانون، ومن يخالف أحكام الدستور أو القانون، فالقضاء هو الفيصل بين الأحزاب وبين السلطة، وليس مواقف من هنا أو هناك.. لا نريد أي صراع ولا التخندق ولا الإقصاء ولا التهميش.. هذا وطن الجميع دولة المواطنة وسيادة القانون التي تنطبق على الحكام قبل المحكومين.. هذه رؤيتنا".

وفيما يتعلق بإمكانية دخول الحزب الوطني الدستوري بائتلافات مع أحزاب أخرى لخوض الانتخابات النيابية المقبلة، قال الشناق "حاولنا بناء ائتلافات، لكن الجميع يريد أن يكون رقم واحد ورقم اثنين في القائمة الانتخابية بادعاء أنه يمتلك المال، وهذا في الحقيقة ليس عملا حزبيا، إنما بزنس، وعلينا أن نغادر مربع النظرية القديمة، فالحزب وفق المعطيات الإصلاحية الجديدة يجب أن يكون برامجيا ويمتلك فكرا ورؤية وفلسفة".

وأشار إلى أن "الحزب له نظريتان؛ الأولى البرامجية التي تسعى للوصول للبرلمان ثم تشكيل الحكومة، والثانية التنظيمية وهي التي تتوافق وفق أحكام القانون الذي تم تشريعه 20 % امرأة، 20 % شباب، في 6 محافظات، حتى يبقى الحزب منتميا لمفهوم الهوية الوطنية الأردنية، ذلك أن الجغرافيا لا يمكن استثناؤها في تشكيلة الحزب كما هو في القائمة الحزبية الانتخابية".

أما النظرية الأخرى الغائبة عن العمل الحزبي بأكمله، فهي كما يقول الشناق "نظرية التكنوقراط في الحزب (البرنامج)، فمن يضع برامج الصحة والغذاء والاقتصاد والموازنة والنقل والإدارة وإصلاح التعليم المدرسي والجامعي؟.. فمن يريد أن يصبح وزيرا يجب أن يمتلك آليات قابلة للتنفيذ والتطوير، لا شعارات وخطابات".

وأضاف "الحزبية هي عقد بين الشعب والحزب في حال وصوله للسلطة بأن يلتزم بما يطرحه للشعب وفق هذا العقد، فالعقد ليس خطابات خلف الميكروفون، وإنما وثيقة يجب أن يحاسب عليها الحزب في حال وصوله للسلطة، لا سيما بشأن العدالة في تقديم الخدمات لأبناء الوطن كافة، لأن المواطنة تعني حقوقا وواجبات، ما يعني أن يأخذ الجميع الحقوق بالتساوي".

ويرى الشناق "أن التحدي الكبير أمامنا الآن هو التحدي الاقتصادي، لكن هل طرح أي حزب بآليات قابلة للتطبيق والتنفيذ، مفهوم اقتصاد وطني إنتاجي بمشاريع وطنية أردنية مثلا، وتحريك وتحفيز جزء من 40 مليارا من مدخرات الأردنيين في البنوك إلى الاستثمار في الثروات الأردنية، أم مكتوب علينا الاعتماد على المنح والمساعدات؟ علما أن فقدان المناعة الاقتصادية حتما سيؤدي إلى فقدان المناعة السياسية في الدولة، وبالتالي فقدان سيادة القرار الوطني.

وبشأن دور الشباب، قال "إن على الشباب أن يكثفوا تفاعلهم مع المشهد الحزبي عبر مختلف الأدوات، بما فيها منصات التواصل الاجتماعي، وأن يحرجوا الأحزاب القائمة.. فالشباب الأردني هو المستفيد الحقيقي من مرحلة الإصلاح لأنه يشكل أغلبية المجتمع الأردني، والتحديات مرتبطة به وبمستقبله، كالبطالة والسكن والنقل وفرصة المقعد الجامعي والعلاج اللائق".

وشدد على أنه "لا يجب أن يهتم الشاب لقيادة الحزب أو أعضائه، بل يجب أن ينصب الاهتمام على برامج الحزب ومدى قدرته على إيجاد حلول قابلة للتطبيق لمختلف التحديات والأزمات والقضايا، حيث نريد عملا حزبيا حقيقيا يقتنع به الناس، فكل الأمر متعلق بكيف نوطن حزبية برامجية تنتمي إلى الوطن الأردني وتحافظ على الدولة الوطنية وتستعيد الثقة في البرلمان والحكومة بعيدا عن الشخوص".

ووفق الشناق "هذا الإصلاح جاء لينهي التفكير الفردي والقرار الفردي والاجتهاد الفردي لصالح العمل بعقل جمعي، وهنا أريد أن أرد على طروحات تتداولها قوى الشد العكسي تدعي عدم امتلاك الشباب خبرة كافية، رغم أن الشاب قد يكون حاملا شهادة الدكتوراه ويمتلك مهارات وخبرات أفضل من كثيرين ممن يشغلون مناصب وجاؤوا بالواسطات، هذا فضلا عن أن دولا ديمقراطية متقدمة جدا في أوروبا الآن يتولى فيها الشباب مسؤوليات كبرى كرئيس وزراء".

وبالتالي، يرى الشناق "أن هناك عقليات ومقولات تقليدية في الأردن يجب العمل على تصويبها، ليس بمفهوم انقلابي إنما بمفهوم إصلاحي".

وبشأن الانتخابات النيابية المقبلة، اعتبرها بمثابة "استفتاء شعبي على المنظومة الإصلاحية العميقة نحو دولة وطنية ديمقراطية أردنية حديثة بمواطنة فاعلة، فالانتخابات يجب أن تعكس لأول مرة إصلاحا حقيقيا في تاريخ الدولة".

وأبدى الشناق أسفه كون "أعداء الحزبية هم الذين يديرون شؤون الإصلاح في البلاد، وفي مرحلة يجب أن يمضي الإصلاح فيها بخطى نزيهة تضمن تطوير العمل الحزبي وتحفزه".

وفيما يتعلق بالإصلاح الإداري، أكد أنه "العمود الفقري الذي يقوم عليه الإصلاح السياسي والإصلاح الاقتصادي، فالدولة إدارة قبل كل شيء؛ أي قبل السياسة وقبل الاقتصاد، لكن للأسف الشديد، حتى الآن، فشلنا في إنجاز مشروعنا الذي طالما أكد عليه جلالة الملك منذ 20 سنة".

وحول رأيه بنظام ممارسة الأنشطة الحزبية في الجامعات، قال الشناق "إن الجامعات هي معاقل تبني القيادات، والمطلوب منها ليس فقط أن تخرج من يحمل البكالوريوس، فالجامعة حاضنة لإنتاج القيادات بالمفهوم الوطني وليس بالمفهوم الحزبي للفرد.. لدينا إشكالية أيضا في تشكيلات الأحزاب والعمل السياسي، إذ لم نبن الشخصية الوطنية الأردنية التي تفكر على مستوى وطني قبل الانتماء الحزبي الذي يحدد خياره أي البرامج يريد، وهذا يلقي العبء على الجامعات الأردنية".

وأضاف "أنا ضد التناحر الحزبي داخل الجامعات على أسس انتماء حزبي، ذلك أن هناك فرقا بين التناحر الحزبي وتطوير العمل الحزبي، فعلى سبيل المثال، يتم في الجامعة الأردنية طرح قضية البطالة وفتح حوار بين الأحزاب والطلبة، يقدم خلالها كل حزب رؤيته لحل مشكلة البطالة، أو قضية الأمن الغذائي أو أزمة المياه أو الطاقة وما شابه من قضايا وملفات".

ويرى الشناق "أن عهد الخوف من الانتساب للأحزاب ولى، فالآن الأحزاب تعمل بموجب القانون وستشكل لاحقا حكومات، ولم يعد هناك أحزاب تعمل بالمُغُر للانقلاب على الدولة، فهذا الأمر انتهى في العالم العربي والواقع الآن لأحزاب البرامج، والمواطن شاء أم أبى لن ينتخب لا نسيبه ولا قريبه، خصوصا أن هناك تطويرا تم ليس فقط على القائمة الحزبية الانتخابية، وإنما تم التطوير أيضا على الدوائر المحلية".

وأكد "أن أدوات اللعبة القديمة في إفراز النائب انتهت في الأردن، وبالتالي رجال النفوذ، إن جاز التعبير تحت أي مسمى، لن يجدوا لهم موطئ قدم تبعا لأدوات اللعبة الجديدة، لا سيما أنه أصبح هناك عتبة حسم للدائرة المحلية، ومن كان ينجح في الوصول إلى البرلمان بألفي صوت مثلا، سيحتاج على الأغلب إلى 16 أو 17 ألف صوت، وهذا يعزز فكرة البرنامج للنائب الذي يفكر على مستوى الوطن".

وأضاف "الأردن، بهذا الإصلاح، عالج سلبيات قانون الانتخاب على مدى 30 سنة سابقة، وهذا الإصلاح كبير جدا علينا أن نستوعبه كمواطنين وأحزاب، لكن على الأحزاب هنا عدم التخندق ضد بعضها بعضا وعدم خوض صراع وعدم الإساءة لأي عمل حزبي، فالشعب هو الذي يقرر أفضل الأحزاب، ومن يدعي أنه الحزب الأقوى فهو يعتدي على الإرادة الشعبية".

وقال الشناق "العمل الحزبي البرامجي ليس موضوع حزب تكتلي، بمعنى أن الحزب القوي ليس الذي يضم ألفين أو ثلاثة آلاف عضو، ذلك أن الحزب البرامجي الإصلاحي الذي اعتمد في الدول الديمقراطية وتقدمت به الدول الغربية على التحديد وصنعت رفاه وكرامة لشعوبها من خلالها، يسمونها الأحزاب الجمعية، وهي المؤازرة للبرنامج في العملية الانتخابية، أي أن الذين ينتخبون الحزب الديمقراطي في أميركا ليس شرطا أن يكونوا أعضاء في الحزب نفسه، ولذلك فإن فكرة حزبية المؤازرة هي المفهوم الجديد في الأردن".

وبهذا الخصوص، دعا إلى "مغادرة مربع الحزبية التي سادت في العالم العربي لسبب بسيط، هو أنه لا يوجد حزب في العالم العربي ذهب إلى السلطة من خلال صناديق الاقتراع وإنما ذهب على ظهر الدبابة، وهذا ليس عملا حزبيا، والصحيح هو الذهاب إلى السلطة التنفيذية من خلال عملية ديمقراطية متمثلة في عملية انتخابية من خلال البرلمان، ومن ثم ما بعد البرلمان الذهاب إلى تشكيل الحكومة، فالمطلوب بالأردن ليس الحزب الذي يكون فيه 4 آلاف عضو، بل المطلوب من الحزب هيكل تنظيمي، كما هو منصوص عليه، قيادات متحدثة أو متحدثون أساسيون باسم الحزب وبرنامج يطرحه بعملية انتخابية، فقد يكون هناك حزب لا يضم سوى ألف عضو حاليا، ويطرح برنامجا في العملية الانتخابية ويحوز الأغلبية".

ووفق الشناق "المطلوب أحزاب متداولة من خلال الإرادة الشعبية وليس من خلال الكتلة التنظيمية داخل الحزب، لذلك أمامنا مشوار طويل حتى نستوعب العمل الحزبي البرامجي وكيف يتطور بسلوكياته وببرامجه وبقياداته وخطابه، فبالتالي نحتاج إلى الصبر، فالأردن دولة رهانها قضية في غاية الأهمية رغم كل السلبيات التي يمكن أن تقال، إلا أن المملكة ما تزال صخرة المشرق الباقية الواقفة؛ لأن دولا في المشرق العربي سقطت، ونحن أمام تحد كبير في هذا الإصلاح السياسي بموقعنا الجيوإستراتيجي فيما يخص قضايا المنطقة والإقليم، لا سيما القضية الفلسطينية".

واختتم الشناق حديثه، بالقول "علينا أن نحافظ على ذلك بأن نكون نموذجا ديمقراطيا وأن يعود الشعب ويثق في البرلمان والحكومة، لأن هذا يعطي اطمئنانا وثقة للدولة بشأن إستراتيجياتها وسياساتها، وبالتالي علينا كأحزاب أن نتحمل المسؤولية في هذا الجانب، وعلى صناع القرار أن يغادروا مربع العقل الوظيفي، وأن يتسع الأفق لأننا أمام مشروع ملكي كبير يعد نموذجا ديمقراطيا قد يكون مركز الإشعاع لدول أخرى تفتتت بسبب صراعات عرقية وطائفية ومذهبية".



