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أين نتائج نظام رصد الغازات الدفيئة؟

3/25/2024 11:58:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) فرح عطيات رغم مرور أكثر من عام ونصف على إطلاق الحكومة نظام القياس والرصد والإبلاغ والتحقق، وبنية تحتية رقمية لتتبع تخفيضات انبعاثات الغازات الدفيئة، إلا أنه يواجه تحديات تشغيلية تعيق وظائفه الكاملة، وفق ما جاء في مسودة وثيقة رسمية.
ولغاية الآن "لم يصدر النظام أي تقارير عن حالة خفض غازات الدفيئة في الأردن وبمختلف قطاعات المملكة، بسبب مشاكل فنية، علاوة على ذلك، يستوعب النظام حصريا المشاريع الكبيرة المتعلقة بالطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة، مع حذف المشاريع الصغيرة وغيرها من طرق التخفيف، مثل إعادة التشجير وتأهيل الأراضي".
وأكد مدير مديرية التغير المناخي في وزارة البيئة لـ"الغد" على أن" العمل يجري حالياً مع البنك الدولي على تحديث النظام، ومحاولة معالجة مواطن الخلل والفجوات الفنية التي ظهرت خلال عملية التشغيل".
ومن أجل تلك الغاية، سيجري تعيين ثلاثة موظفين بمديرية التغيير المناخي، ومن وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وبالتعاون مع البنك الدولي، بحد قوله.
ولكن ورغم تلك المشكلات فقد "صدر تقرير نهاية العام الماضي عن النظام يتعلق بتخفيضات انبعاثات غازات الدفيئة، لكنها كانت محصورة بمشاريع الطاقة فقط، ولا تشمل تلك التي تصب بالقطاعات الأخرى مثل النفايات، وغيرها".
ووفق ما ورد، في مسودة وثيقة التمويلات المناخية، التي أعدتها وزارة البيئة بالتعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر، فإن "النظام يتتبع جميع التخفيضات في انبعاثات غازات الدفيئة، بما في ذلك ثاني أكسيد الكربون والميثان وغيرها، ويساعد في تحديد التخفيفات المؤهلة لاستخدامها في تجارة الكربون". و"يحافظ النظام على النزاهة عبر عملية تحقق داخلية وخارجية صارم، اذ يعتمد على تجميع البيانات التي تم التحقق منها من أصحاب المصلحة الحكوميين فيما يتعلق بمشاريع المناخ النشطة، ويحسب تخفيضات الانبعاثات الخاصة بها".
وبعد ذلك، يقوم النظام بمعالجة هذه البيانات لإنشاء تقارير، ومنتجات معرفية أخرى توضح الوضع العام لتخفيف غازات الدفيئة في الأردن، كما جاء في الوثيقة.
وترصد هذه التقارير تقدم الأردن نحو تحقيق أهداف المساهمات المحددة وطنيًا، مصنفة حسب القطاع والسنة، والشروط ونوع المشروع، كما أنها توفر للمانحين فهمًا للأثر الذي يتم تحقيقه مقابل كل دولار يتم إنفاقه.
وأما ما يتعلق بنظام التعلم والمراقبة والإبلاغ (MRL)، الذي يهدف لإجراء تقييم فعال ومستمر للتقدم المحرز في الأردن على صعيد مكافحة تغير المناخ، وبما يتماشى مع الأهداف والغايات الوطنية أكد الشقارين على أنه " ما يزال في مرحلة الدراسة".
ولفت الى أن "إنشاء النظام يحتاج لأكثر من مليوني دينار تقريبا، في وقت لا بد من وضع مؤشرات تحدد عمليات التعلم والمراقبة والإبلاغ".
ولذلك، سيكون نطاق هذا النظام أوسع من ذلك المتعلق بعملية القياس والرصد؛ إذ سيشمل قطاعات مختلفة، بما في ذلك المياه والزراعة، والتنوع البيولوجي والمناطق الساحلية، بحسب ما جاء في مسودة الوثيقة ذاتها.
وسيقدم كل قطاع تقريرًا عن العديد من المؤشرات النوعية والكمية المتعلقة، على سبيل المثال بالمدخلات والمخرجات، والنتائج التي تعكس التأثيرات القصيرة إلى المتوسطة الأجل، وغيره، ليصار الى جمع البيانات في نظام التعلم، مما يسهل البحث ويتيح الوصول إلى معلومات عن حالة إجراءات التكيف في الأردن.
وجاء في الوثيقة أن "هذه الأنظمة ستوفر لشركات قطاع الخاص ثروة من البيانات، ولا سيما أمام تلك المهتمة بالمشاركة في المبادرات المناخية".
وسيتيح لها كذلك القدرة على "تصميم مقترحات مشاريع عالية الجودة مدعومة ببيانات التكيف والتخفيف الحديثة، وأولويات البلد، ووفقا للظروف الاقتصادية".
فعلى سبيل المثال، ستعرض الأنظمة القطاعات الفرعية الرائدة في مجالي التكيف والتخفيف المناخي، وأيها متخلفة عن الركب، الإضافة إلى ذلك، فإنه سيتم قياس فعالية التكلفة لكل تدخل، وتقديم رؤى حول إمكانية توليد الإيرادات لبعض المشاريع.

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