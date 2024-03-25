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تمديد مهلة استقبال طلبات الاشتراك بـالتوجيهي ليومين

3/25/2024 11:58:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) آلاء مظهر عمان – مددت وزارة التربية والتعليم، فترة استقبال طلبات الاشتراك في الامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) 2024 ليومين آخرين، يبدآن اعتبارا من غد، بحسب الناطق الإعلامي للوزارة أحمد المساعفة.
وقال المساعفة لـ"الغد" أمس، إن تمديد فترة تقديم الطلبات لغاية مساء الخميس، يأتي حرصا من الوزارة على إتاحة الفرصة لمن لم يتمكنوا من التقدم للاشتراك في الامتحان خلال الفترة التي أعلنت الوزارة عنها سابقاً، وانتهت في 21 الشهر الحالي، مضيفا أن الدفع الإلكتروني ما يزال متاحا لغير المستكملين ولمن يريدون رفع المعدل ممن سجلوا إلكترونيا الفترة الماضية، ولم يستكملوا عملية الدفع.
وأضاف ان عدد من تقدموا بطلبات الاشتراك بالامتحان، سيعلن عنه بعد الانتهاء من المهلة الإضافية التي حددتها الوزارة لاستقبال طلبات الاشتراك، موضحا أن الوزارة ستستقبل طلبات الاشتراك للنظاميين عبر مدارسهم، في حين ستستقبلها لغير المستكملين لمتطلبات النجاح، وللراغبين برفع المعدل إلكترونيا عن طريق الموقع gov).
وبين المساعفة أن التسجيل سيشمل من يتقدمون بطلب اشتراك لـ"التوجيهي"، بمن فيهم النظاميون، وطلبة الدراسة الخاصة الجدد، وغير المستكملين لمتطلبات النجاح، أو من يرغبون برفع المعدل للخطط الدراسية للعام 2018 فما بعد.
وأشار المساعفة، إلى أن الطلبة النظاميين، سيحصلون على اشتراكهم عن طريق مدارسهم خلال فترة التسجيل المحددة، وعليهم إحضار صورة عن البطاقة الشخصية (بطاقة الأحوال المدنية) أو صورة عن جواز السفر للأردني، أو صورة مصدقة عن جواز السفر لغير الأردني، أو صورة مصدقة عن البطاقة التعريفية لأبناء الأردنيات، أو صورة عن البطاقة الأمنية للمشترك السوري الذي لا يحمل جواز سفر وصورتين شخصيتين حديثتين مطابقتين للوثيقة الشخصية المرفقة قياس 4×6 و رسوم الاشتراك: 20 دينارًا للطالب النظامي في المدارس الحكومية و50 دينارًا للطالب النظامي في المدارس الخاصة.
اما غير المستكملين لمتطلبات النجاح، والراغبين برفع المعدل، فسيكون تسجيلهم إلكترونيًا عن طريق الموقع gov)، ولا حاجة لمراجعة مديريات التربية والتعليم، ويدفع الرسوم ضمن فترة التسجيل المعلنة عن طريق (اي فواتيركم) عبر التطبيق أو الوكلاء المعتمدين، على أن يراجع الطالب غير الاردني قسم الامتحانات في مديرية التربية والتعليم التي يتبع لها محضرًا صورتين شخصيتين حديثتين مطابقتين للوثيقة الشخصية قياس 4×6 بعد إكماله عمليتي التسجيل والدفع.
وبشأن طلبة الدراسة الخاصة الجدد، فسيحصلون على طلبات اشتراكهم بمراجعة مديريات التربية والتعليم في فترة التسجيل المذكورة، أما الموجودون خارج المملكة، فيمكنهم مراجعة مكاتب السفارات الأردنية والمستشارين الثقافيين في مناطق إقامتهم، ويُطلب من طلبة الدراسة الخاصة الجدد الآتي: الشهادات العلمية والوثائق الأصلية أو صورة مصدقة عنها والتي سمح لهم بموجبها التقدم للامتحان العام، أو آخر كشف علامات لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة وصورة عن البطاقة الشخصية (بطاقة الأحوال المدنية) أو صورة عن جواز السفر للأردني، أو صورة مصدقة عن جواز السفر لغير الأردني، أو صورة مصدقة عن البطاقة التعريفية لأبناء الأردنيات، أو صورة عن البطاقة الأمنية للمشترك السوري الذي لا يحمل جواز سفر و صورتين شخصيتين حديثتين مطابقتين للوثيقة الشخصية المرفقة قياس 4×6 ورسوم الاشتراك.
علمًا بأن رسوم الاشتراك للطلبة غير النظاميين (طلبة الدراسة الخاصة) هي: 20 دينارًا رسم اشتراك للامتحان + 10 دنانير عن كل مبحث مكون من ورقة واحدة يرغب المشترك التقدم فيها، و5 دنانير عن كل ورقة يرغب المشترك التقدم فيها بالمبحث المكون من ورقتين، بحسب المساعفة.

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