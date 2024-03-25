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التنمية تستقبل 8233 معاملة منح تأمين صحي

3/25/2024 11:58:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كشف تقرير لوزارة التنمية الاجتماعية عن الشهر الماضي، عن استقبالها 8233 معاملة، تتعلق بإعداد الدراسات الاجتماعية لمنح التأمين الصحي لأسر فقيرة، و211 معاملة للإعفاء من نفقات العلاج، في حين أجريت 70 معاملة لخدمة تسوية حقوق الورثة.
وبحسب التقرير، رخصت الوزارة 10 حضانات، كما ألحقت 44 طفلا بدور رعاية الأطفال الايوائية، وخروج 30 طفلا من دور الرعاية. واستقبلت 1695 معاملة إعفاء من رسوم تصريح العمل.
وبشأن السجل العام للجمعيات، سجلت 15 جمعية، وانضمت 3 لعضوية الاتحاد، وشكلت 9 هيئات إدارية مؤقته لإدارتها، وأنهت 2 هيئة مؤقته أعمالها بالجمعيات، وأنذرت 4 جمعيات.
وبحسب تقرير أعمال صندوق المعونة الوطنية، بلغ عدد الأسر المستفيدة من برامجه المالية الطارئة 1384، في حين بلغ عدد الأسر المستفيدة من برنامجخ المالي (الشهري) 34097، وبرامج المعونات المالية (التكميلية) تخصيص جديد (16378) أسرة، بينما وصل عدد الأسر المستفيدة من برنامج معونات التأهيل الجسماني 95.

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