الصفدي ولحبيب: ضرورة وقف العدوان على غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ونظيرته البلجيكية حاجة لحبيب في اتصال هاتفي أمس، جهود وقف العدوان على قطاع غزة وإيصال مساعدات إنسانية كافية للقطاع الذي يواجه أهله المجاعة.
وثمن الصفدي مواقف بلجيكا المطالبة بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات، والداعمة لحق الفلسطينيين في الحرية والدولة، مؤكدا أهمية اتخاذ عديد دول أوروبية قراراً مبدئياً للاعتراف بالدولة الفلسطينية.
كما بحث الوزيران تطوير العلاقات الثنائية، وأكدا الحرص على تعزيز التعاون وإدامة التشاور والتنسيق ثنائياً وفي إطار الاتحاد الأوروبي الذي ترأس بلجيكا دورته الحالية.-(بترا)
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