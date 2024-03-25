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الصفدي ولحبيب: ضرورة وقف العدوان على غزة

3/25/2024 11:58:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ونظيرته البلجيكية حاجة لحبيب في اتصال هاتفي أمس، جهود وقف العدوان على قطاع غزة وإيصال مساعدات إنسانية كافية للقطاع الذي يواجه أهله المجاعة.
وثمن الصفدي مواقف بلجيكا المطالبة بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات، والداعمة لحق الفلسطينيين في الحرية والدولة، مؤكدا أهمية اتخاذ عديد دول أوروبية قراراً مبدئياً للاعتراف بالدولة الفلسطينية.
كما بحث الوزيران تطوير العلاقات الثنائية، وأكدا الحرص على تعزيز التعاون وإدامة التشاور والتنسيق ثنائياً وفي إطار الاتحاد الأوروبي الذي ترأس بلجيكا دورته الحالية.-(بترا)

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