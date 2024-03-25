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القيادة العامة للقوات المسلحة تقيم إفطاراً للمتقاعدين العسكريين

3/25/2024 11:58:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أقامت القيادة العامة للقوات المسلحة مأدبة إفطار، اليوم الاثنين، لعدد من المتقاعدين العسكريين، بحضور سمو الأمير فيصل بن الحسين ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة.


ورحب اللواء الركن الحنيطي بالمتقاعدين العسكريين رفاق المسيرة، ونقل لهم تحيات واعتزاز جلالة القائد الأعلى الملك عبدالله الثاني، مثمنا دورهم كونهم الرديف والشريك الأساس للقوات المسلحة.


وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة ضرورة التواصل مع المتقاعدين العسكريين والالتقاء بهم، وأن القوات المسلحة تحرص على تقديم أفضل الرعاية والاهتمام لمنتسبيها عاملين ومتقاعدين.


بدورهم ثمن المتقاعدون العسكريون هذه اللفتة الكريمة التي تعكس مدى الاهتمام والرعاية التي توليها القيادة الهاشمية المظفرة والقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي برفاق السلاح في هذا الشهر المبارك، وحرصها الدائم على التواصل معهم والتقائهم، مشيدين بما تقوم به القوات المسلحة من جهود في الدفاع عن حدود الوطن وأمنه واستقراره.


وأدى سموه والحضور صلاة المغرب جماعة.--(بترا )

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