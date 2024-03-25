القيادة العامة للقوات المسلحة تقيم إفطاراً للمتقاعدين العسكريين

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أقامت القيادة العامة للقوات المسلحة مأدبة إفطار، اليوم الاثنين، لعدد من المتقاعدين العسكريين، بحضور سمو الأمير فيصل بن الحسين ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة.
ورحب اللواء الركن الحنيطي بالمتقاعدين العسكريين رفاق المسيرة، ونقل لهم تحيات واعتزاز جلالة القائد الأعلى الملك عبدالله الثاني، مثمنا دورهم كونهم الرديف والشريك الأساس للقوات المسلحة.
وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة ضرورة التواصل مع المتقاعدين العسكريين والالتقاء بهم، وأن القوات المسلحة تحرص على تقديم أفضل الرعاية والاهتمام لمنتسبيها عاملين ومتقاعدين.
بدورهم ثمن المتقاعدون العسكريون هذه اللفتة الكريمة التي تعكس مدى الاهتمام والرعاية التي توليها القيادة الهاشمية المظفرة والقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي برفاق السلاح في هذا الشهر المبارك، وحرصها الدائم على التواصل معهم والتقائهم، مشيدين بما تقوم به القوات المسلحة من جهود في الدفاع عن حدود الوطن وأمنه واستقراره.
وأدى سموه والحضور صلاة المغرب جماعة.--(بترا )
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