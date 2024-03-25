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إصابة شخص بمشاجرة في منطقة شفا بدران

3/25/2024 11:58:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أصيب شخص مساء اليوم الإثنين، إثر مشاجرة جماعية بمنطقة شفا بدران في العاصمة عمان.


وأفاد بيان صادر عن مديرية الأمن العام، بتحويل الإصابة إلى المستشفى، وتعامل الأجهزة الأمنية مع حيثيات المشاجرة.

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