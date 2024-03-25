إصابة شخص بمشاجرة في منطقة شفا بدران

إصابة شخص بمشاجرة في منطقة شفا بدران
التاريخ
3/25/2024 11:58:01 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أصيب شخص مساء اليوم الإثنين، إثر مشاجرة جماعية بمنطقة شفا بدران في العاصمة عمان.
وأفاد بيان صادر عن مديرية الأمن العام، بتحويل الإصابة إلى المستشفى، وتعامل الأجهزة الأمنية مع حيثيات المشاجرة.
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