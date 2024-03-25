الصفدي يؤكد أهمية تطبيق قرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار بغزة



وقال عبر منصة "اكس" اليوم أخيرا تبنى مجلس الأمن قرارا يطالب بوقف إطلاق النار وإنهاء المجاعة الإسرائيلية لأكثر من 2.3 مليون فلسطيني".



وأشار الى ان رد فعل الحكومة الإسرائيلية على قرار مجلس الأمن يعكس إزدراءها للقانون الدولي، مؤكدا أنه لا يمكن السماح لإسرائيل بالاستمرار في انتهاك القانون الدولي دون عقاب. --(بترا)