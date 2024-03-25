الصفدي يؤكد أهمية تطبيق قرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار بغزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ان تبني مجلس الأمن الدولي قرارا يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة يجب تطبيقه
.
وقال عبر منصة "اكس" اليوم أخيرا تبنى مجلس الأمن قرارا يطالب بوقف إطلاق النار وإنهاء المجاعة الإسرائيلية لأكثر من 2.3 مليون فلسطيني".
وأشار الى ان رد فعل الحكومة الإسرائيلية على قرار مجلس الأمن يعكس إزدراءها للقانون الدولي، مؤكدا أنه لا يمكن السماح لإسرائيل بالاستمرار في انتهاك القانون الدولي دون عقاب. --(بترا)
MENAFN25032024000072011014ID1108020674
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.