الأرصاد: هذه الأيام سنشعر بها بالدفء نوعا ما

وتابع "من المتوقع ان تسجل درجات الحرارة العظمى أعلى من معدلاتها الطبيعية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي ٣ الى ٦ درجات مئوية ، فمن المتوقع ان تسجل درجات الحرارة العظمى في العاصمة عمان من ٢٢ الى ٢٦ درجة مئوية بينما المناطق المنخفضة مثل الاغوار والعقبة والبحر الميت تسجل الحرارة العظمى ما بين 27 الى 32 درجة مئوية ".

واضاف ال خطاب بان نماذج محاكاة الغلاف الجوي تشير الى انه من المتوقع ان تتاثر المملكة يوم الجمعة بحالة من عدم الاستقرار الجوي حيث تغطي سماء المملكة كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة مع احتمال لهطول زخات متفرقة من المطر خاصة في جنوب وشرق المملكة قد يصحبها الرعد .

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