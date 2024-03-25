الأرصاد: هذه الأيام سنشعر بها بالدفء نوعا ما

(MENAFN
- Alghad Newspaper) صرح مدير إدارة الأرصاد الجوية السيد رائد رافد ال خطاب بان التحليلات للنماذج العددية واعتبارا من يوم غد الثلاثاء تشير إلى أن درجات الحرارة ستبدأ بالارتفاع التدريجي حيث من المتوقع يومي الأربعاء والخميس حيث سنشعر بالدفء نوعا ما في هذه الأيام.
وتابع "من المتوقع ان تسجل درجات الحرارة العظمى أعلى من معدلاتها الطبيعية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي ٣ الى ٦ درجات مئوية ، فمن المتوقع ان تسجل درجات الحرارة العظمى في العاصمة عمان من ٢٢ الى ٢٦ درجة مئوية بينما المناطق المنخفضة مثل الاغوار والعقبة والبحر الميت تسجل الحرارة العظمى ما بين 27 الى 32 درجة مئوية ".
واضاف ال خطاب بان نماذج محاكاة الغلاف الجوي تشير الى انه من المتوقع ان تتاثر المملكة يوم الجمعة بحالة من عدم الاستقرار الجوي حيث تغطي سماء المملكة كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة مع احتمال لهطول زخات متفرقة من المطر خاصة في جنوب وشرق المملكة قد يصحبها الرعد .
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