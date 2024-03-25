بعد 171 يوما من العدوان.. 8 صواريخ تطلق من غزة على أسدود

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قصفت المقاومة الفلسطينية، اليوم الإثنين، مستوطنة أسدود شمالي قطاع غزة، بثمانية صواريخ.
وقال جيش الاحتلال إنه اعترض صاروخين من أصل 8.
من جهتها قالت صحيفة "إسرائيل هيوم" إن الدفعة الصاروخية باتجاه أسدود أطلقت من وسط قطاع غزة.
ودخل العدوان الاجنلال الذي يرتكب حرب إبادة جماعية في قطاع غزة أمام مرأى ومسمع العالم اليوم الاثنين، يومه الـ 171,
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