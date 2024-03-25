بعد 171 يوما من العدوان.. 8 صواريخ تطلق من غزة على أسدود



وقال جيش الاحتلال إنه اعترض صاروخين من أصل 8.



من جهتها قالت صحيفة "إسرائيل هيوم" إن الدفعة الصاروخية باتجاه أسدود أطلقت من وسط قطاع غزة.

ودخل العدوان الاجنلال الذي يرتكب حرب إبادة جماعية في قطاع غزة أمام مرأى ومسمع العالم اليوم الاثنين، يومه الـ 171,