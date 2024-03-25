فرنسا تدعو لوقف دائم لإطلاق النار في غزة بعد رمضان

فرنسا تدعو لوقف دائم لإطلاق النار في غزة بعد رمضان
التاريخ
3/25/2024 11:57:39 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) دعت فرنسا، اليوم الإثنين، إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة بعد رمضان. فيما تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.
وقال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة، نيكولا دو ريفيي، إن الأزمة لم تنته وسيتعين على مجلسنا أن يواصل تحركاته والعودة فورا إلى العمل بعد رمضان الذي ينتهي خلال أسبوعين، سيتعين عليه ترسيخ وقف دائم لإطلاق النار.-(وكالات)
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