عائلات الأسرى الإسرائيليين تطلب مساعدة بايدن

عائلات الأسرى الإسرائيليين تطلب مساعدة بايدن
التاريخ
3/25/2024 11:57:39 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال ممثلو عائلات الأسرى إنهم طلبوا من الرئيس الأميركي جو بايدن توجيه نتنياهو نحو مسار العمل الصحيح بشأن الإفراج عن الرهائن.-(وكالات)
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