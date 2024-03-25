Tuesday, 26 March 2024 08:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عائلات الأسرى الإسرائيليين تطلب مساعدة بايدن

3/25/2024 11:57:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال ممثلو عائلات الأسرى إنهم طلبوا من الرئيس الأميركي جو بايدن توجيه نتنياهو نحو مسار العمل الصحيح بشأن الإفراج عن الرهائن.-(وكالات)

MENAFN25032024000072011014ID1108020670

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث