مقترح قطر: 700 سجين مقابل 40 مخطوفا

MENAFN - Alghad Newspaper) معاريف

آنا برسكي وآخرون

أوضح مصدر سياسي رفيع المستوى أمس في أعقاب عودة رئيس الموساد دادي برنيع إلى البلاد بأنه لا توجد أي دراما في محادثات المفاوضات في قطر.

على حد قوله فإن برنيع اعتزم منذ البداية العودة إلى البلاد بعد المحادثات التي أجراها في الدوحة في نهاية الأسبوع، بينما الطاقم الكبير الذي وصل معه يتواجد كل الوقت في الدولة الخليجية. وحسب التقديرات في إسرائيل فإن حماس سترد على مشروع المسودة في غضون ثلاثة أيام، ولا يوجد ما يبرر انتظار هذا الرد في قطر.

في اثناء المحادثات تنازلت إسرائيل في موضوع المفتاح – عدد الأسرى الذين سيتحررون مقابل كل مخطوف. وأوضح الطاقم الإسرائيلي للوسطاء بأنه سيوافق على عدد أكبر من الأسرى مما اتفق عليه في مقترح باريس. وما يزال لا يدور الحديث عن الأعداد الخيالية التي تطالب حماس بتحريرهم مقابل كل مخطوف.

ونشر مراسل "واللا" باراك رابيد بأن إسرائيل وافقت على تحرير نحو 700 أسير فلسطيني منهم نحو 100 حكم بالمؤبد، مقابل تحرير 40 مخطوفا إسرائيليا تحتجزهم حماس.

وحسب التقرير، فرغم حقيقة أن العدد العام المتمثل بـ 700 أسير يشبه الاقتراح القطري قبل بضعة أسابيع، في أن عدد الأسرى المؤبدين في اقتراح الوسط الأميركي أدنى من ذاك الذي كان في المقترح القطري السابق. كما لانت إسرائيل في موضوع آخرعودة متدرجة لسكان غزيين إلى شمال القطاع، لكن ليس لآلاف الأشخاص في اليوم، كما أفادت شبكة "الجزيرة".

وأفادت أخبار 12 بأن مصدرا إسرائيليا رفيع المستوى مطلع على المفاوضات قال إنه "صحيح حتى الآن يوجد للطاقم المفاوض التفويض اللازم للتقدم. إذا كانت مشكلة سنعرف كيف نطلب ما نحتاج". وأضاف المصدر إياه بأن "إسرائيل ملزمة بأن تتخذ قرارا في موضوع رفح، إلى هنا أو هناك، لأن هذه المراوحة تضر بالمفاوضات".

وكانت الولايات المتحدة تقدمت في نهاية الأسبوع باقتراح حل وسط يركز على عدد وهوية الأسرى المحررين واستجابت إسرائيل له. وحتى تلقي جواب حماس، يواصل حاليا الطاقم المفاوض محادثاته، بينما تنتشر في الميدان طواقم عمل مهنية بإدارة الموساد، إلى جانب الجيش والشباك.

وحسب مصادر أوروبية، طرأ تقدم تدريجي ومهم في المحادثات في قطر. وعلى حد قولهم فإنه "ما تزال هناك طريق طويلة ومعقدة لكن بالتأكيد يوجد تقدم. المفاوضات تأتي لتقليص الفجوات.ما تزال الطريق طويلة وستكون أزمات أخرى".

ومن جهتها شددت نائبة الرئيس الأميركي كاميلا هاريس تصريحاتها تجاه إسرائيل في مسألة العملية في رفح وقالت في مقابلة مع شبكة EBC بانها لا تستبعد إمكانية "ان تكون لعملية إسرائيلية في رفح تداعيات. أوضحنا لإسرائيل في عدد من المحادثات ان عملية واسعة في رفح ستكون خطأ جسيما. درست الخرائط – ليس لهؤلاء الناس مكان يرحلون إليه".

كما أن فرنسا هي الأخرى تشدد النبرة تجاه إسرائيل. فقد تحدث الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأعرب في حديثه عن "معارضة قاطعة" لعملية عسكرية إسرائيلية في رفح وحذر من أن "تهجير السكان هو جريمة حرب".

وبلغ ماكرون نتنياهو عن نية فرنسا التقدم إلى مجلس الامن بقرار يدعو إلى وقف نار فوري ودائم يضع الأساسات لحل دائم للنزاع. حل الدولتين يتبقى، على حد قوله الوحيد الذي يلبي احتياجات الأمن لإسرائيل والتطلعات المشروعة للفلسطينيين. وشدد على أن الأمر يستوجب إقامة دولة فلسطينية.