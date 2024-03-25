مقترح قطر: 700 سجين مقابل 40 مخطوفا

(MENAFN
- Alghad Newspaper) معاريف
آنا برسكي وآخرون
أوضح مصدر سياسي رفيع المستوى أمس في أعقاب عودة رئيس الموساد دادي برنيع إلى البلاد بأنه لا توجد أي دراما في محادثات المفاوضات في قطر.
على حد قوله فإن برنيع اعتزم منذ البداية العودة إلى البلاد بعد المحادثات التي أجراها في الدوحة في نهاية الأسبوع، بينما الطاقم الكبير الذي وصل معه يتواجد كل الوقت في الدولة الخليجية. وحسب التقديرات في إسرائيل فإن حماس سترد على مشروع المسودة في غضون ثلاثة أيام، ولا يوجد ما يبرر انتظار هذا الرد في قطر.
في اثناء المحادثات تنازلت إسرائيل في موضوع المفتاح – عدد الأسرى الذين سيتحررون مقابل كل مخطوف. وأوضح الطاقم الإسرائيلي للوسطاء بأنه سيوافق على عدد أكبر من الأسرى مما اتفق عليه في مقترح باريس. وما يزال لا يدور الحديث عن الأعداد الخيالية التي تطالب حماس بتحريرهم مقابل كل مخطوف.
ونشر مراسل "واللا" باراك رابيد بأن إسرائيل وافقت على تحرير نحو 700 أسير فلسطيني منهم نحو 100 حكم بالمؤبد، مقابل تحرير 40 مخطوفا إسرائيليا تحتجزهم حماس.
وحسب التقرير، فرغم حقيقة أن العدد العام المتمثل بـ 700 أسير يشبه الاقتراح القطري قبل بضعة أسابيع، في أن عدد الأسرى المؤبدين في اقتراح الوسط الأميركي أدنى من ذاك الذي كان في المقترح القطري السابق. كما لانت إسرائيل في موضوع آخرعودة متدرجة لسكان غزيين إلى شمال القطاع، لكن ليس لآلاف الأشخاص في اليوم، كما أفادت شبكة "الجزيرة".
وأفادت أخبار 12 بأن مصدرا إسرائيليا رفيع المستوى مطلع على المفاوضات قال إنه "صحيح حتى الآن يوجد للطاقم المفاوض التفويض اللازم للتقدم. إذا كانت مشكلة سنعرف كيف نطلب ما نحتاج". وأضاف المصدر إياه بأن "إسرائيل ملزمة بأن تتخذ قرارا في موضوع رفح، إلى هنا أو هناك، لأن هذه المراوحة تضر بالمفاوضات".
وكانت الولايات المتحدة تقدمت في نهاية الأسبوع باقتراح حل وسط يركز على عدد وهوية الأسرى المحررين واستجابت إسرائيل له. وحتى تلقي جواب حماس، يواصل حاليا الطاقم المفاوض محادثاته، بينما تنتشر في الميدان طواقم عمل مهنية بإدارة الموساد، إلى جانب الجيش والشباك.
وحسب مصادر أوروبية، طرأ تقدم تدريجي ومهم في المحادثات في قطر. وعلى حد قولهم فإنه "ما تزال هناك طريق طويلة ومعقدة لكن بالتأكيد يوجد تقدم. المفاوضات تأتي لتقليص الفجوات.ما تزال الطريق طويلة وستكون أزمات أخرى".
ومن جهتها شددت نائبة الرئيس الأميركي كاميلا هاريس تصريحاتها تجاه إسرائيل في مسألة العملية في رفح وقالت في مقابلة مع شبكة EBC بانها لا تستبعد إمكانية "ان تكون لعملية إسرائيلية في رفح تداعيات. أوضحنا لإسرائيل في عدد من المحادثات ان عملية واسعة في رفح ستكون خطأ جسيما. درست الخرائط – ليس لهؤلاء الناس مكان يرحلون إليه".
كما أن فرنسا هي الأخرى تشدد النبرة تجاه إسرائيل. فقد تحدث الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأعرب في حديثه عن "معارضة قاطعة" لعملية عسكرية إسرائيلية في رفح وحذر من أن "تهجير السكان هو جريمة حرب".
وبلغ ماكرون نتنياهو عن نية فرنسا التقدم إلى مجلس الامن بقرار يدعو إلى وقف نار فوري ودائم يضع الأساسات لحل دائم للنزاع. حل الدولتين يتبقى، على حد قوله الوحيد الذي يلبي احتياجات الأمن لإسرائيل والتطلعات المشروعة للفلسطينيين. وشدد على أن الأمر يستوجب إقامة دولة فلسطينية.
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