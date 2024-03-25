قانون تشجيع التملص من الخدمة

أسرة التحرير

يفترض بالحكومة أن تبحث (اليوم) مقترح "قانون التجنيد". غير أن الاسم المناسب للمقترح المعيب الذي يدفع به بنيامين نتنياهو قدما هو "قانون إعفاء الحريديين". وقبيل البحث، أعلن وزير الدفاع يوآف غالنت أنه لن يؤيد المقترح. فغالنت بالإجمال ينفذ تهديده في أنه من دون إجماع بين كل أحزاب الائتلاف (أي بما في ذلك المعسكر الرسمي)، لن تتقدم وزارته بالقانون. أما في الليكود، كما هو متوقع ممن لم يعودوا منذ زمن بعيد معنيين بالمصلحة العامة بل بالبقاء السياسي فقط، فقد سارعوا لجعل غالنت – مرة أخرى – عدو الشعب.

لا يوجد ما يدعو إلى تأييد المقترح الحالي. فهو ليس فقط لن يؤدي إلى تجنيد الحريديين، بل من المتوقع له أن يخرب الاقتصاد، والأسوأ من كل شيء – أن يثقل العبء على رجال ونساء الاحتياط الذين سيكونون مطالبين بالعمل أكثر بكثير وسيطضررون أكثر من الجميع. نذكر أن الائتلاف، الذي يقوم على أساس الأحزاب الحريدية، لم يصب فجأة بالدافعية لأن يرتب في القانون موضوع التملص الحريدي من الخدمة. فمحكمة العدل العليا ببساطة لم تترك له بديلا. في الشهر الماضي، أصدرت للدولة أمرا احترازيا يأمرها أن تعلل لماذا لا تجند الحريديين. على الدولة أن ترفع موقفها إلى محكمة العدل العليا حتى نهاية الأسبوع، وفي ظل عدم وجود قرار آخر – فإنها ستكون مطالبة بأن تفرض التجنيد على الحريديين ابتداء من الأول من نيسان، مما سيؤدي إلى سقوط الحكومة. وهذا من ناحية الحكومة برئاسة نتنياهو، حدث أخطر بأضعاف من حدث 7 تشرين الأول (أكتوبر).

المقترح الذي يتقدم به نتنياهو هو الأسوأ الذي يمكن تصوره. فبموجبه سن الإعفاء سيرتفع من 26 إلى 35، لن تتقرر في القانون أهداف التجنيد والإنفاذ، وسيتم بعد ثلاث سنوات. وهو كمن جاء ليضمن عدم تجنيد الحريديين، وبالمقابل عدم انخراطهم في الاقتصاد. بدلا من تشجيع التجنيد فإن سن الإعفاء العادي سيحفز الحريديين للتعلم في المدرسة الدينية حتى سن الـ35 على حساب الدولة. والقانون ليس فقط لن يؤدي إلى تجنيد الحريديين، بل من المتوقع له أيضا أن يوقف ميل الارتفاع في معدل تشغيل الرجال. إذ لماذا العمل إذا كان ممكنا "التعلم" حتى سن 35 بتمويل الدولة؟ ومع أن الكنيست سيقرر أهداف تجنيد الحريديين لكنه سيسمح بالتمديد لهم إذا لم يكملوها. مدارس دينية لا تستوفي الأهداف في نهاية التمديد ستتعرض لعقوبات اقتصادية، غير أن التنفيذ لن يبدأ إلا بعد ثلاث سنوات. وحتى ذلك الحين سيكون ممكنا "معالجة" هذا أيضا. إن المكان المناسب لمقترح القانون الذي يعمل عليه نتنياهو هو سلة المهملات. إلى أن يكون مقترح تجنيد ذا مغزى وقابلا للتنفيذ في المدى المنظور للعيان، على المحكمة أن تصدر أمرا احترازيا يأمر الدولة بتجميد نقل الميزانيات للمدارس الدينية (التي تقدر بأكثر من 1.5 مليار شيكل في السنة) فورا. خير فعل بيني غانتس الذي أوضح أول من أمس، أن حزبه سينسحب من الحكومة إذا ما أجيز التشريع. ينبغي الأمل في أن يفي بوعده.