قانون تشجيع التملص من الخدمة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) هآرتس
أسرة التحرير
يفترض بالحكومة أن تبحث (اليوم) مقترح "قانون التجنيد". غير أن الاسم المناسب للمقترح المعيب الذي يدفع به بنيامين نتنياهو قدما هو "قانون إعفاء الحريديين". وقبيل البحث، أعلن وزير الدفاع يوآف غالنت أنه لن يؤيد المقترح. فغالنت بالإجمال ينفذ تهديده في أنه من دون إجماع بين كل أحزاب الائتلاف (أي بما في ذلك المعسكر الرسمي)، لن تتقدم وزارته بالقانون. أما في الليكود، كما هو متوقع ممن لم يعودوا منذ زمن بعيد معنيين بالمصلحة العامة بل بالبقاء السياسي فقط، فقد سارعوا لجعل غالنت – مرة أخرى – عدو الشعب.
لا يوجد ما يدعو إلى تأييد المقترح الحالي. فهو ليس فقط لن يؤدي إلى تجنيد الحريديين، بل من المتوقع له أن يخرب الاقتصاد، والأسوأ من كل شيء – أن يثقل العبء على رجال ونساء الاحتياط الذين سيكونون مطالبين بالعمل أكثر بكثير وسيطضررون أكثر من الجميع. نذكر أن الائتلاف، الذي يقوم على أساس الأحزاب الحريدية، لم يصب فجأة بالدافعية لأن يرتب في القانون موضوع التملص الحريدي من الخدمة. فمحكمة العدل العليا ببساطة لم تترك له بديلا. في الشهر الماضي، أصدرت للدولة أمرا احترازيا يأمرها أن تعلل لماذا لا تجند الحريديين. على الدولة أن ترفع موقفها إلى محكمة العدل العليا حتى نهاية الأسبوع، وفي ظل عدم وجود قرار آخر – فإنها ستكون مطالبة بأن تفرض التجنيد على الحريديين ابتداء من الأول من نيسان، مما سيؤدي إلى سقوط الحكومة. وهذا من ناحية الحكومة برئاسة نتنياهو، حدث أخطر بأضعاف من حدث 7 تشرين الأول (أكتوبر).
المقترح الذي يتقدم به نتنياهو هو الأسوأ الذي يمكن تصوره. فبموجبه سن الإعفاء سيرتفع من 26 إلى 35، لن تتقرر في القانون أهداف التجنيد والإنفاذ، وسيتم بعد ثلاث سنوات. وهو كمن جاء ليضمن عدم تجنيد الحريديين، وبالمقابل عدم انخراطهم في الاقتصاد. بدلا من تشجيع التجنيد فإن سن الإعفاء العادي سيحفز الحريديين للتعلم في المدرسة الدينية حتى سن الـ35 على حساب الدولة. والقانون ليس فقط لن يؤدي إلى تجنيد الحريديين، بل من المتوقع له أيضا أن يوقف ميل الارتفاع في معدل تشغيل الرجال. إذ لماذا العمل إذا كان ممكنا "التعلم" حتى سن 35 بتمويل الدولة؟ ومع أن الكنيست سيقرر أهداف تجنيد الحريديين لكنه سيسمح بالتمديد لهم إذا لم يكملوها. مدارس دينية لا تستوفي الأهداف في نهاية التمديد ستتعرض لعقوبات اقتصادية، غير أن التنفيذ لن يبدأ إلا بعد ثلاث سنوات. وحتى ذلك الحين سيكون ممكنا "معالجة" هذا أيضا. إن المكان المناسب لمقترح القانون الذي يعمل عليه نتنياهو هو سلة المهملات. إلى أن يكون مقترح تجنيد ذا مغزى وقابلا للتنفيذ في المدى المنظور للعيان، على المحكمة أن تصدر أمرا احترازيا يأمر الدولة بتجميد نقل الميزانيات للمدارس الدينية (التي تقدر بأكثر من 1.5 مليار شيكل في السنة) فورا. خير فعل بيني غانتس الذي أوضح أول من أمس، أن حزبه سينسحب من الحكومة إذا ما أجيز التشريع. ينبغي الأمل في أن يفي بوعده.
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