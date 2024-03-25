سرايا القدس تقصف عسقلان وغلاف غزة
التاريخ
3/25/2024 11:57:38 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت سرايا القدس أنها قصفت عسقلان وغلاف غزة برشقة صاروخية.
وقال الجيش الإسرائيلي إن صفارات الإنذار دوت في عسقلان وزيكيم.-(وكالات)
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