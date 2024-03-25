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أحلام أميركا الوردية

3/25/2024 11:57:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إسرائيل هيوم ايال زيسر
قرار إسرائيل الخروج إلى حرب ضد حماس في أعقاب مذبحة 7 تشرين أول (أكتوبر) الماضي ترافق ليس فقط بانتقاد من جانب وخصوم أعداء، بل وأيضا بتشكيك وحتى بمعارضة من جانب أصدقائنا الأميركيين. وقد بعث هؤلاء إلى إسرائيل بخبراء عسكريين "أشاروا" لها ألا تخرج إلى حرب كونها بتقديرهم لن تفلح في إلحاق الهزيمة بحماس. أنتم ستتورطون في قتال بلا جدوى، هكذا حذروا، وستغرقون في الوحل الغزي، مثلما غرقتم في الوحل اللبناني قبل أربعة عقود، ومثلما غرقت أميركا نفسها في الوحل في العراق وفي أفغانستان وقبل ذلك في فيتنام.
إسرائيل لم تأخذ بهذه المشورات، وخير فعلت. الحرب ضد حماس جلبت إنجازات ذات مغزى: الجيش الإسرائيلي يسيطر اليوم عمليا في معظم أراضي القطاع ولم يحصل فيه شيء لا حركة مدنيين، لا نقل عتاد وغذاء وبالطبع لا أعمال ترميم وإعمار دون إذن إسرائيل. الحقيقة هي إن مقاومين قلائل وحتى خلايا (مقاومة) ما تزال تعمل في الميدان بالضبط مثلما تعمل في الضفة الغربية، لكن حماس، كجيش منظم مع قيادات، معسكرات ومخازن سلاح وكاطار سلطوي يدير الحياة في القطاع – هزمت وانهارت.
غير أن كل حرب تستهدف ليس فقط الحسم العسكري بل وأيضا الانتصار السياسي، وهذا يتلبث في المجيء وذلك بقدر غير قليل بسبب تردد حكومة إسرائيل في اتخاذ قرارات حول مستقبل القطاع في المستقبل التالي: هل تقيم فيه حكم عسكري وربما تنقله إلى السلطة الفلسطينية، وربما بعامة تنسحب منه وتترك فيه فوضى تحت رعايتها قد تعود حماس مرة أخرى لتحكم في القطاع.
هذا الواقع، واقع إنجازات عسكرية يصعب على إسرائيل أن تترجمها إلى حسم سياسي، يقبع في أساس الادعاء بأنه بعد فصل القتال انتقلنا إلى مرحلة المراوحة على الطريق إلى الوحل الغزي.
غير أن غزة ليست لبنان ولا حتى فيتنام ، ليس فقط لأن الحديث يدور فقط عن حرب اللا مفر التي فرضت علينا وليس فقط لأن الحديث يدور عن تهديد يقع على حدودنا، وليس عن فيتنام البعيدة مسافة آلاف الأميال عن الولايات المتحدة. غزة هي حالة خاصة لأن القطاع لا يمنح عمقا (للمقاومة)، بخلاف لبنان مثلا الذي يمكن لحزب الله فيه أن يقاتلنا في ظل الاعتماد على عمق جغرافي في بلاد الأرز نفسها، وأيضا في أراضي سورية، العراق وحتى إيران. غزة تشبه بالتالي منطقة الضفة التي ليس فيها عمق جغرافي وتفرض علينا بالتالي تحدي أمن جار وليس تهديدا استراتيجيا كما شكلت حماس عشية 7 تشرين أول (أكتوبر).
كل هذا لا يقنع الأميركيين. الآن هم يعارضون عملية في رفح ويعلقون كل جهدهم على خطة سلام أخرى لهم، هذه المرة في صيغة وقف نار وإنهاء الحرب في غزة، لإقامة دولة فلسطينية وإحلال السلام على الأرض في الشرق الأوسط.
الشيطان يوجد كما هو معروف في التفاصيل. كيف بالضبط يمكن إحلال السلام أو إنهاء النزاع بينما تكون حماس ما تزال تحكم في رفح، وحين يتوقف القتال ستحاول العودة للسيطرة على القطاع كله؟ وماذا عن حزب الله وعن إيران؟ من واشنطن البعيدة يبدو كل شيء ورديا ومتفائلا.
غير أنه لا حاجة للمرء لأن يكون خبيرا عظيما كي يعرف أن من كل الخطط الأميركية لن يخرج شيء، ونهايتها أن تلقى في سلة مهملات التاريخ، بالضبط مثل خطط سابقة لتسوية النزاع سعت واشنطن لدفعها قدما. هكذا كانت "خطة ألفا" في الخمسينيات وكان أساسها نزع النقب من إسرائيل وإسكان اللاجئين فيه مقابل السلام، عبر مبادرة روجرز (1969)، خطط جيمي كارتر في السبعينيات، مشروغ ريغان في الثمانينيات وانتهاء برؤيا الرئيس أوباما وخطة دونالد ترامب في العقد الأخير.
للأميركيين توجد نوايا طيبة، لكن توجد أيضا سذاجة وميل لرؤية الأمور عبر نظارات وردية تجعلهم يؤمنون بأن نزاعا دمويا دينيا قوميا يمتد إلى أكثر من مئة سنة يمكن حله بتلويحة يد وبنية طيبة.
لكن هذا لا يعني أن إسرائيل يمكنها أن تواصل جر الأرجل والتصرف وكأنه يوجد لها كل الزمن الذي في العالم. فالامتناع عن اتخاذ القرارات في المستقبل من شأنه أن يفلت من أيدينا ثمار إنجازات الجيش في ميدان المعركة.

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