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خط بايدن الأحمر لإسرائيل يمر في عملية برفح

3/25/2024 11:57:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هآرتس نتنئيل شلوموبتس

الرئيس الأميركي جو بايدن لا يتعين عليه عقد مؤتمر صحفي من أجل التوضيح أين رسم "الخط الأحمر". معارضته القاطعة لعملية واسعة في رفح تم طرحها في المحادثة الأخيرة له مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وطرحت أيضا أثناء زيارة بني غانتس في واشنطن وفي زيارة وزيرة الخارجية بلينكن في القدس في نهاية الأسبوع الماضي. التحذير الذي أرسلته نائبة الرئيس كاميلا هاريس يوم أول من أمس في شبكة "اي.بي.سي" أوضح أن الرسالة لم يتم استيعابها. والأهم من ذلك هو أن صبر الرئيس نفد.
"لقد كنا واضحين جدا في محادثات كثيرة وبالطرق الممكنة بأن عملية واسعة في رفح ستكون خطأ كبيرا"، قالت هاريس في مقابلة مع برنامج "هذا الأسبوع". "سأقول لك شيء"، قالت في محادثتها مع الصحفية رايتشل سكوت. "أنا فحصت الخرائط، هؤلاء الناس لا يوجد لهم مكان يذهبون إليه. نحن نرى مليون ونصف شخص في رفح، موجودين هناك لأنه هكذا قيل لهم".
هاريس كررت في أقوالها الرسالة التي أرسلها بلينكن في زيارته الأخيرة في إسرائيل. في تصريح قصير وقاطع دعا بلينكن إسرائيل تجنب تنفيذ عملية في رفح، وحذر نتنياهو من أن إسرائيل تخاطر بعزلة دولية. "دخول كثيف في رفح يبدو أنه ليس الطريق الصحيحة"، قال. "هذا سيؤدي إلى المس بالمدنيين". ملخص أقوال الاثنين متشابه، لكن نغمة النائبة كانت حاسمة أكثر وتهديدها واضح. "نحن على وشك التقدم خطوة إلى الأمام. لكننا كنا واضحين حول وجهة نظرنا بشأن ما يجب أو ما لا يجب حدوثه". هل تستبعدين إمكانية أن تكون تداعيات من قبل الولايات المتحدة؟ سألت سكوت. هاريس لم تتردد وأجابت "أنا لا أستبعد أي شيء".
هاريس لم توسع الحديث عن طبيعة "التداعيات"، لكن حقيقة أن مثل هذا التهديد سُمع من نائبة الرئيس هي بحد ذاتها تدل على انعطافة في العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل. المساعدات الأمنية التي تحصل عليها إسرائيل كل سنة أصبحت لغما سياسيا بالنسبة للإدارة الديمقراطية. رؤساء الجناح التقدمي في الكونغرس يدعون منذ أشهر (في حالة بيرني ساندرز منذ سنوات وعقود) لوضع شروط أمام إسرائيل للحصول على السلاح. ولكن في الفترة الأخيرة قائمة السناتورات الديمقراطيين الذين يشككون في حكومة نتنياهو آخذة في الازدياد. مشرعون سياسيون يؤيدون الوسط – يسار، الذين يقفون إلى جانب اسرائيل بشكل تلقائي، أصبحوا يجدون صعوبة في فعل ذلك الآن. في الوقت الذي ما يزالون يناقشون فيه تسليح الجيش الإسرائيلي فإنهم أصبحوا لا يكلفون أنفسهم عناء إخفاء الاشمئزاز من نتنياهو، سموتريتش وبن غفير.
منذ أن غير بايدن إستراتيجيته وابتعد عن "عناق بيبي" وبدأ يوجه الانتقاد له بشكل علني، فإنه يعود ويطلب من إسرائيل الامتناع عن أزمة إنسانية في رفح. حتى أنه في هذا الشهر تحدث عن "خط أحمر" لم يرسمه بشكل صريح باستثناء القول بأن الولايات المتحدة لا توافق على "30 ألف قتيل فلسطيني آخر". بلينكن وهاريس تم إرسالهما من أجل إبراز الرسالة، التي تفيد بأن هذا الخط الأحمر يمر في رفح. "لقد كنا واضحين جدا عندما قلنا بأن هناك الكثير من الفلسطينيين الذين قتلوا"، قالت هاريس.
نتنياهو يلعب دور الشرير
لم يعد سرا أن الإدارة الديمقراطية في واشنطن يئست من نتنياهو. فتصميم رئيس الحكومة على إجراء المقابلات مع كل وسيلة إعلام ممكنة في الولايات المتحدة لمهاجمة الرئيس وزعيم الأغلبية الديمقراطية تشاك شومر، هو فقط خط أحمر آخر يقوم باجتيازه. من جهة، ظهوره المستمر استهدف استعراض العضلات أمام الجمهور اليميني في إسرائيل. من جهة أخرى هو فقط يسهل على الديمقراطيين "التداعيات" على المساعدات الأمنية.
إضافة إلى ذلك ظهور نتنياهو في الأسبوع الماضي أمام سناتورات في الحزب الجمهوري حل وجع رأس سياسي للأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ في سنة انتخابات مصيرية. ففي حين أن القائمة في الكونغرس منقسمة بين دعم إسرائيل ودعم الفلسطينيين فإن حماسة نتنياهو للعب دور الشرير ساعدت الأغلبية على رص الصفوف والتحدث بصوت واحد، مع إسرائيل وضد نتنياهو. المشكلة كالعادة هي أن الإسرائيليين مطلوب منهم دفع حساب نتنياهو. الدمار الذي يزرعه في شبكة العلاقات الأكثر أهمية بالنسبة لإسرائيل لن يقاس لسنوات قادمة، بل لعقود قادمة.
السناتور شومر أيضا، الذي قال إن أي مساعدة لإسرائيل يجب أن تمر عليه، لا يستبعد إمكانية تغيير الولايات المتحدة لشروطها. في خطابه المطول ضد نتنياهو في وقت سابق في هذا الشهر اختفى جزء صغير فيه تهديد مبطن، "لن يكون أمام الولايات المتحدة أي مناص باستثناء القيام بخطوات أكثر فعالية لتشكيل سياسة إسرائيل بواسطة استخدام أدوات الضغط الموجودة لديها. العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل لم يتم قطعها، لكن إذا واصل المتطرفون تشكيل سياستها فعندها يجب على الإدارة الأميركية استخدام الأدوات التي بحوزتها من أجل التأكد من أن دعم إسرائيل يتفق مع أهداف الولايات المتحدة للدفع قدما بالسلام والاستقرار".
في مقابلة مع "نيويورك تايمز" طلب من شومر التطرق إلى تفسير كلمة "أدوات". هنا أيضا حافظ على الغموض، حتى لو كان وجه النار نحو نتنياهو ودونالد ترامب. "هما حولا إسرائيل إلى قضية حزبية، وهذا فقط يضر بالعلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة"، قال.
في "واشنطن بوست" نشر في نهاية الأسبوع الماضي بأن 17 سناتورا ديمقراطيا توجهوا إلى وزارة الخارجية لفحص إذا كانت إسرائيل وبحق تلتزم بالمذكرة الرئاسية الصادرة في 9 شباط (فبراير)، التي تلزم الدول التي تحصل على المساعدات الأمنية من الولايات المتحدة بالعمل حسب القانون الدولي، والسماح بتقديم المساعدات الإنسانية والحفاظ على حقوق الإنسان. هذه الدول أيضا مطلوب منها تقديم تقرير كل 90 يوم. إسرائيل حقا قدمت تقارير، لكن السناتورات شككوا بموثوقيتها. ومجرد التشكيك هو علامة أخرى تشي بأمور سيئة للعلاقات بين إسرائيل والدولة العظمى في العالم. الرسالة الجديدة لـ 70 شخصية رفيعة سابقة في الإدارة الأميركية وفي وزارة الخارجية وفي الجيش الأميركي، الذين يعتبرون مؤيدين لإسرائيل، والتي طلبوا فيها من بايدن اتخاذ خطوات ضد إسرائيل بسبب خرق حقوق الإنسان وعنف المستوطنين في الضفة، هي مرحلة أخرى لرفع الأيدي.

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