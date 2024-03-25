استقالة وزير من حكومة الطوارئ الإسرائيلية



وقال ساعر في مؤتمر صحفي إنه "لن يستطيع تحمل المسؤولية طالما لا يمتلك تأثيرا على القرارات"، مشيرا إلى أن مركز ثقل الحرب انتقل من الكابينيت الأمني الى كابينيت الحرب المصغر ".



ولفت إلى أن القرارات المهمة تتخذ في كابينيت الحرب، بينما يكتفي الكابينيت الموسع بمناقشة القضايا العامة.



وأعلن ساعر قبل اسبوعين إنهاء شراكته السياسية مع حزب "كحول لافان" الذي يرأسه الوزير في مجلس الحرب بيني غانتس، وحل "تحالف معسكر الدولة"، داعيا إلى الانضمام لمجلس الحرب ككتلة مستقلة.