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لا انفراجة في مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة نتيجة تعنت الاحتلال ودعم واشنطن

3/25/2024 11:57:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نادية سعد الدين تنتشر قوات الاحتلال بكثافة بساحات المسجد الأقصى المبارك وبأحياء القدس المحتلة لتأمين اقتحام المستوطنين والتضييق على دخول المصلين لباحاته، بينما لا انفراجة حقيقية حتى الآن في مفاوضات وقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل الأسرى بخلاف ما يروجه الاحتلال من أكاذيب مضللة لإبعاد تهمة المماطلة عن سلوكه المتعنت.
وحول الاحتلال المسجد الأقصى أمس إلى ثكنة عسكرية بتشديد اجراءاته العسكرية وتعزيز أعداد عناصره بمحيطه وداخل ساحاته وبأنحاء القدس المحتلة، لتأمين اقتحام مجموعات كبيرة من المستوطنين لإحياء اليوم الثاني مما يسمى "عيد المساخر" اليهودي المزعوم.
وشهد المسجد الأقصى ارتفاعا ملحوظا لعدد المستوطنين الذين اقتحموا باحاته من جهة "باب المغاربة"، وصولا للساحات الشرقية والشمالية للمسجد، مع ازدياد أعداد شرطة الاحتلال والضباط المتواجدين في باحات "الأقصى"، والتي أخلت بالقوة الساحة المقابلة للمصلى القبلي، وصحن قبة الصخرة، وأخرجت المصلين في محيط المصلى القبلي من المسجد.
وفتشت قوات الاحتلال المصلين لدى دخولهم المسجد الأقصى، ومن ثم منعت الغالبية من الدخول تزامنا مع اقتحام المستوطنين، فيما تواصل انتشارها على أبواب الاقصى وفي طرقاته، وتقوم بتوقيف الوافدين إليه.
وفي الأثناء؛ لم تحقق مفاوضات وقف إطلاق النار أي انفراجة ملموسة حتى الآن، بسبب التعنت الإسرائيلي، بينما تصر المقاومة الفلسطينية على موقفها الثابت بضرورة وقف عدوان الاحتلال ضد قطاع غزة، وإدخال المساعدات، وعودة النازحين.
ويعتبر ذلك أولويات المقاومة، وفق عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، حسام بدران، إلى جانب خطة إعمار واضحة وليست مقتصرة على الإفراج عن الأسرى كما يروج لها الاحتلال.
وقال بدران، في تصريح له أمس، "نحن نمارس حقنا المشروع في مقاومة الاحتلال، وتصريحات رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، بشأن الوصول لرئيس الحركة في قطاع غزة يحيى السنوار لا تشغلنا".
وأكد بأن المقاومة ستواجه الاحتلال حتى تحقق الاستقلال التام، بوصفه حقا للفلسطينيين كفلته كل القوانين الدولية.
وأشار إلى أن المقاومة الفلسطينية استطاعت كشف زيف المحتل وحقيقته، أمام الجرائم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، مضيفا "على نتنياهو أن يصارح شعبه بالخسائر الحقيقة بعدد القتلى والأهداف السياسية الفاشلة".
وأوضح بدران، أن "القضية ليست مرتبطة بالأسرى وأعدادهم، إنما الإشكالية تكمن في رفض الاحتلال إعطاء أي ضمانات للوسطاء في القضايا الأساسية التي تخص حياة الفلسطينيين في غزة".
وقال بدران، إن الحركة "تمارس المقاومة والعمل السياسي والتفاوضي للوصول إلى هدف واضح ومحدد متعلق بحاجات ومتطلبات الشعب الفلسطيني عموما وغزة خصوصا"، مشددا على أن "أوراق الوفد المفاوض قوية بصمود الشعب والمقاومة على الأرض، واستمرار الضغط الدولي على "نتنياهو" وحكومته تجعله في موقف ضعف".
وأكد أن الحركة "تتفاوض نيابة عن الشعب الفلسطيني، ولا تتطرق لأي أمور تخص قيادات حماس"، مشيرا إلى أن "نتنياهو لا يريد الوصول لأي اتفاق، ويخدع شعبه وأهالي الأسرى للتغطية على فشله السياسي والأمني".
وأوضح بدران، أنه "لا يمكن اعتبار الموقف الأميركي وسيطا، بل هو شريك أساسي وسياسي وعسكري في دعم الاحتلال"، لافتا إلى أن "الإدارة الأمريكية هي سبب أساسي في تعطيل أي اتفاق".
يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار الاحتلال اقتحام مجمع الشفاء الطبي، غربي مدينة غزة، وسط معاناة المرضى والنازحين من غياب الخدمات الصحية، والطعام والمياه، جراء الحصار الذي يفرضه على المستشفى لليوم الثامن على التوالي.
كما يستمر القصف المدفعي والجوي بمحيط المجمع، وسط إطلاق نار كثيف من الآليات الإسرائيلية، فيما تطالب قوات الاحتلال المتواجدين في المجمع عبر مكبرات الصوت، بالإخلاء الفوري للمكان.
وكانت قوات الاحتلال قد نفذت في وقت سابق، تفجيرات داخل المجمع الطبي، ودمرت وأحرقت عشرات المنازل في محيطه، وتستمر في تنفيذ اعتقالات واسعة وعمليات إعدام بحق نازحين داخل المجمع، منذ اقتحامه قبل 8 أيام.
وهذه المرة الثانية التي تقتحم فيها قوات الاحتلال المستشفى منذ بداية العدوان على غزة، في 7 تشرين أول (أكتوبر) الماضي، عقب اقتحامه سابقا بعد حصاره مدة أسبوع، جرى خلالها تدمير ساحاته وأجزاء من مبانيه ومعداته الطبية ومولد الكهرباء.
في حين يواصل الاحتلال عدوانه ضد قطاع غزة، بارتكاب 11 مجزرة ضد العائلات الفلسطينية، وصل منها للمستشفيات 107 شهداء و176 اصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بما يؤدي لارتفاع حصيلة عدوانه إلى 32333 شهيدا و74694 إصابة، وفق وزارة الصحة الفلسطينية بغزة.
ولفتت "الصحة الفلسطينية" إلى أنه ما يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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