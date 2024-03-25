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جاريد كوشنر يذهب للتسوق في غزة

3/25/2024 11:57:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ترجمة: علاء الدين أبو زينة سيزار شيلالا* - (كاونتربنش) 2024/3/21
لو كان لرؤية جاريد كوشنر أن تتحقق، فيغلب أن الواجهة البحرية لغزة ستكون، في المستقبل غير البعيد، مشغولة بفنادق ومنتجعات ترامب، المبنية على دماء وعظام وأشلاء الأطفال الفلسطينيين.
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كان من بين إحدى العواقب السلبية العديدة التي تخلفها الحرب الإسرائيلية على غزة، فقدان كل حس بالأخلاق أو الكياسة. ولا شيء يجسد هذا الفقدان أفضل من تصريح جاريد كوشنر، الذي عمل مستشارا رئيسيا للرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، لشؤون الشرق الأوسط، على الرغم من افتقاره التام للخبرة السياسية.
في مقابلة أجراها معه في 8 آذار (مارس) 2024 طارق مسعود، رئيس هيئة برنامج "مبادرة الشرق الأوسط" في جامعة هارفارد الأميركية، قال كوشنر: "إنك قد ترغب في إخراج أكبر عدد ممكن من المدنيين (الفلسطينيين) من رفح. أعتقد أنك تريد التخلص من هذا. أعلم أنه بالدبلوماسية ربما يمكنكَ أن تدخلهم إلى مصر. وأعلم أن ذلك قد رُفِض، ولكن بالدبلوماسية الصحيحة أعتقد أنه سيكون ممكنًا. ولكن بالإضافة إلى ذلك، فإن الشيء الذي سأحاول القيام به لو أنني كنتُ في مكان إسرائيل الآن هو أنني سأقوم بتجريف شيء ما في النقب، وسأحاول نقل الناس إلى هناك. أعلم أن هذا لن يكون الشيء المقبول شعبيًا الذي يجب فعله، لكنني أعتقد أن هذا خيار أفضل لفعلِه حتى تتمكنَ من الدخول وإنهاء المهمة".
هذا تصريح قاسي القلب بشكل لا يصدق يصدر عن رجل فاقد للحساسية ولا ينطوي على أي اهتمام بالآخرين. وكأنما هو غير راض بما يكفي عن هذا التصريح، وعلى الرغم من مقتل أكثر من 32.000 فلسطيني على يد جيش الدفاع الإسرائيلي، من بينهم 13.450 طفلاً؛ والتهجير القسري لأكثر من 1.5 مليون شخص، علق كوشنر بأن "ممتلكات الواجهة البحرية (في قطاع غزة) يمكن أن تكون ذات قيمة كبيرة"، وربما شرع مسبقًا في تصوُّر بعض الصفقات العقارية المربحة على الأراضي الفلسطينية. وأضاف: "إنه وضع مؤسف بعض الشيء هناك، ولكن من منظور إسرائيل كنت لأبذل قصارى جهدي لإخراج الناس ثم تنظيف (القطاع)". إذا لم يكن هذا التصريح مثاليا للتعبير عن دعم إبادة جماعية، فإن من الصعب التفكير في ما يمكن أن يكون عليه بيان يدعو إلى الإبادة الجماعية.
بينما أقرأ مرة أخرى قصيدة الشاعر الإسرائيلي، أهارون شبتاي، "الأشجار تبكي"، التي ترجمها عن العبرية بيتر كول، فإنني أدرك أن شبتاي لا يرقى إلى مستوى أحلام كوشنر في بناء العمائر العالية على الواجهة البحرية لغزة:
"وعلى هذه القطع من الأرض، ستُمنح الامتيازات لـ'برجر كينغ' و'كنتاكي فرايد تشيكن'".
يحدث هذا عندما تشير تقارير (اليونيسف) إلى أن المجاعة الكاملة في غزة باتت وشيكة، حيث يعاني 1.1 مليون شخص -نصف السكان- من مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي. وكانت المديرة التنفيذية لمنظمة (اليونيسف)، كاثرين راسل، قد صرحت لبرنامج "واجه الأمة" على شبكة (سي بي إس) في 17 آذار (مارس): "أعتقد أن هذه الأرقام التي نراها في غزة مذهلة. لم نر مثل هذا المعدل من الوفيات بين الأطفال في أي صراع آخر تقريبًا في العالم".
كان ما يجعل هذا الوضع غير مقبول، وفقًا لراسل، هو أن "السرعة التي تكشفت بها أزمة سوء تغذية الأطفال الكارثية هذه في غزة صادمة، خاصة عندما تكون المساعدة التي تمس الحاجة إليها جاهزة لدخول القطاع على بعد أميال قليلة. لقد حاولنا مرارًا وتكرارًا تقديم مساعدات إضافية ودعونا المرة تلو المرة إلى معالجة التحديات التي تعترض الوصول، والتي واجهناها منذ شهور. وبدلاً من القيام بذلك، يزداد وضع الأطفال سوءًا يومًا بعد يوم. وما تزال جهودنا لتوفير المساعدات المنقذة للحياة تعوقها القيود غير الضرورية، التي تكلف الأطفال حياتهم".
لو كان لرؤية جاريد كوشنر أن تتحقق، فيغلب أن الواجهة البحرية لغزة ستكون، في المستقبل غير البعيد، مشغولة بفنادق ومنتجعات ترامب، المبنية على دماء وعظام وأشلاء الأطفال الفلسطينيين.
*د. سيزار شيلالا Cesar Chelala: الفائز المشارك بـ"جائزة نادي الصحافة الخارجية الأميركية للعام 1979، عن مقاله المعنون: "مفقودون أو مختفون في الأرجنتين: البحث اليائس عن آلاف الضحايا المختطفين" Missing or Disappeared in Argentina: The Desperate Search for Thousands of Abducted Victims.
*نشر هذا المقال تحت عنوان: Jared Kushner Goes Shopping in Gaza

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