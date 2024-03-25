صعود اليمين المتطرف يعيد رسم المشهد السياسي في أوروبا

نينا دوس سانتوس* - (إندبندنت عربية) 2024/3/24

حضور يمين الوسط، في ظل صعود شعبويين من أمثال مارين لوبن وغيرت فيلدرز، ينحسر لصالح تقدم الأحزاب المتطرفة. يكون حضوره أكثر وضوحاً، خاصة داخل برلمان الاتحاد الأوروبي. وفي الوقت الحالي، تشير التوقعات إلى أن الأحزاب المتطرفة في أوروبا قد تحصل على أكثر من 25 في المائة من الأصوات عندما يدلي 400 مليون مواطن في الاتحاد الأوروبي بأصواتهم في شهر حزيران (يونيو). هل الاتحاد الأوروبي مستعد لهذا التغيير المحتمل في ميزان القوى، وإلى أي مدى؟

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للوهلة الأولى بدا زعماء الأحزاب المحافظة في أوروبا، حينما اجتمعوا في مؤتمرهم ببوخارست هذا الشهر، منتصرين. فمنذ آخر اجتماع لهم قبل سنتين، حقق يمين الوسط مكاسب مهمة، حين وجد نفسه في الحكم في أجزاء كبيرة من الاتحاد الأوروبي، كما اكتسب مزيداً من النفوذ داخل المؤسسات الرئيسة للكتلة.

ويتجه المحافظون في الاتحاد الأوروبي -المتحدون تحت راية حزب الشعب الأوروبي، الذي ترأسه حالياً روبرتا ميتسولا التي تمثل يمين الوسط في مالطا- للفوز بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات المقبلة للبرلمان الأوروبي.

وفي الوقت نفسه، من المرجح أن تحصل مرشحتهم لرئاسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، على ولاية ثانية، بما يتماشى مع خطاب يمين الوسط الذي يركز على الأمن والاقتصاد، والذي يتردد صداه بقوة بين الناخبين.

مع ذلك، ثمة معضلة رئيسية تكمن وراء هذا الأداء المثير للإعجاب: كيفية مواجهة منافس ينتمي إلى الجانب نفسه من الطيف السياسي وسط الدعم المتزايد الذي يحظى به اليمين المتطرف في أوروبا.

ساعد صعود حزب شعبوي هذا الشهر في منع يمين الوسط في البرتغال من الحصول على أغلبية، على الرغم من أنه أطاح الاشتراكيين القابضين على السلطة. وقد تعني النتيجة حكومة ضعيفة ربما تضطر إلى تقديم تنازلات محددة لتمرير قوانين جديدة.

وفي السويد، حيث كان اليمين المتطرف جزءاً من الائتلاف الحاكم منذ العام 2022، يبدو أن هذا النمط يتقدم بصورة ملحوظة، كما يتضح من الحملة الأخيرة لفرض القانون والنظام والموقف الأكثر صرامة على صعيد الهجرة.

في سلوفاكيا وهنغاريا، يتولى الزعماء الشعبويون زمام الأمور، وقد استخدموا نفوذهم باستمرار على مر السنين لتحدي وحدة الاتحاد الأوروبي في ما يتعلق بالمسائل الأكثر إلحاحاً اليوم.

ووفقاً لجيري زاغوريتيس، مؤسس "مختبر الحملات الانتخابية" "Campaign Lab"، وهو شركة استراتيجية سياسية مقرها بروكسل تقدم المشورة لأحزاب يمين الوسط في مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي، فإن "مركز الثقل السياسي في أوروبا من المؤكد أنه يميل نحو اليمين".

ويضيف زاغوريتيس: "يتجلى هذا التحول في الحملات الانتخابية، حين يركز المعتدلون بصورة متزايدة على قضايا الهجرة، والدفاع، ومواضيع مثل السلامة والأمن الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي".

باختصار، يبدو أن نفوذ اليمين المتطرف آخذ في النمو، ومن المتوقع أن يكون حضوره أكثر وضوحاً، خاصة داخل برلمان الاتحاد الأوروبي. في الوقت الحالي، تشير التوقعات إلى أن الأحزاب المتطرفة في أوروبا قد تحصل على أكثر من 25 في المائة من الأصوات عندما يدلي 400 مليون مواطن في الاتحاد الأوروبي بأصواتهم في شهر حزيران (يونيو) المقبل.

ويمكن لأعضاء كهؤلاء في البرلمان الأوروبي أن يعرقلوا محاولات معالجة تغير المناخ ويحبطوا طموحات الاتحاد الأوروبي في التوسع شرقاً ليشمل يوماً ما أوكرانيا ومولدوفا وبلدان في غرب البلقان.

ولكن، ما من مؤشر، وفق زاغوريتيس، إلى أن الفصائل اليمينية المتطرفة متحدة بما يكفي لتحدي الوضع الحالي باستمرار ويؤكد أن "هذه الأحزاب غالباً ما تختلف حول القضايا الحاسمة، مثل العلاقات مع روسيا، حيث يدعم البعض أوكرانيا بينما يدعم البعض الآخر الكرملين".

ليس صعود اليمين المتطرف في أوروبا بالأمر المستغرب. هو في الواقع يجري منذ بعض الوقت. حتى أن أحد المسؤولين من يمين الوسط في بوخارست كان قد ألقى باللوم على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في التسبب بالمشكلة، عندما أسس حركته "إلى الأمام" في العام 2016. وقال المسؤول: "لقد نسف الأرضية الوسطى للجميع، وتركنا نتعامل مع الفوضى".

ويجادل آخرون بأن الشعبوية ستكون جذابة دائماً، فهي تعِد بحلول بسيطة للمشكلات التي أثبتت الأحزاب التقليدية أنها غير قادرة على معالجتها. وما هو واضح هو أن أزمة كلف المعيشة وجائحة كورونا سرعتا التحول، مما دفع الناخبين من الطبقة المتوسطة إلى الهبوط إلى أسفل التسلسل الهرمي الاجتماعي والاقتصادي والانجذاب نحو الحركات السياسية المتطرفة. وحتى مزارعو أوروبا، الذين كانت سبل عيشهم في الماضي محمية بموجب السياسة الزراعية المشتركة للاتحاد الأوروبي، أصبحوا الآن يؤيدون المتطرفين.

مع ذلك، مثلما قد يميل يمين الوسط في أوروبا إلى استيعاب بعض سياسات اليمين المتطرف لتحييد التهديد، تبرز أدلة على أن الأحزاب اليمينية المتطرفة تدرك أن بعض مبادراتها الأكثر عدوانية تنفر الناخبين. وعلى هذا النحو، تتجه هذه الأحزاب أكثر نحو الوسط.

تخلت مارين لوبان، القيادية في التجمع الوطني الفرنسي، عن خططها بشأن ما يسمى فريكست (خروج فرنسا من الاتحاد الأوروبي)، وأدانت أخيراً غزو روسيا لأوكرانيا على الرغم من تعبيرها الصريح ذات يوم عن إعجابها بفلاديمير بوتين.

وفي الوقت نفسه، سرعان ما نأت قيادة حزب "البديل من أجل ألمانيا" بنفسها عن تقارير تناولت اجتماعاً سرياً ناقش فيه بعض أعضاء الحزب ترحيل المواطنين "غير المندمجين".

وحتى غيرت فيلدرز، الذي حقق أخيراً انتصاراً انتخابياً في هولندا من دون أن يتمكن من تشكيل حكومة، يبدو أنه يدرك أن اليمين المتطرف يمكن أن يكون مؤثراً بالقدر نفسه على صعيد ممارسة الضغط من خارج المؤسسة السياسية بدلاً من إدارة البلد بنفسه.

ومع ذلك، يبقى صعود اليمين الأوروبي مهماً لأنه يغير المشهد بسرعة في واحد من أكبر الاتحادات الديمقراطية في العالم، في وقت يتصاعد فيه الاستبداد في أماكن أخرى. ويمكنه أن يحدث تغييراً ملحوظاً لسنوات مقبلة. ويبقى علينا أن نرى مقدار هذا التغيير.



*نينا دوس سانتوس: مذيعة وصحفية دولية حائزة على جوائز. كانت سابقاً محررة الشؤون الأوروبية لدى شبكة "سي إن. إن".