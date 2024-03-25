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محمد مصطفى: طريق إلى السلام

3/25/2024 11:57:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ترجمة: علاء الدين أبو زينة محمد مصطفى* - (الإيكونوميست) 2024/3/18
بينما أتولى منصب رئيس الوزراء المكلف للسلطة الوطنية الفلسطينية في ظل ظروف مؤلمة وغير مسبوقة، فإنني أدرك تمامًا التحديات الهائلة التي تنتظرنا في الأمام. الآن، يجد الشعب الفلسطيني نفسه في منعطف حرج آخر أيضًا، حيث يواجه مجموعة مأساوية من الأزمات التي تختبر قدرتنا على الصمود والإبداع، وهي صفات أثبتنا أننا نمتلكها بوفرة مرة تلو المرة.
ومع ذلك، ثمة اختلافان على الأقل هذه المرة: أن المظالم أكثر فظاعة من أي وقت مضى؛ وأنها قيد العرض على مستوى العالم كله.
في هذه اللحظة المحورية، أصبح الفلسطينيون والمجتمع الدولي أكثر حماسة وتصميمًا على إحداث تغيير حقيقي -ربما أكثر من أي وقت مضى. ولذلك يتحتم علينا أن نرسم طريقًا واضحًا إلى الأمام لوقف الكارثة الإنسانية التي تتكشف في غزة، ووضع نهاية للاحتلال، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة، عاصمتها القدس الشرقية. لقد حان الوقت لمنحنا فرصة عادلة لتحقيق تطلعاتنا الجماعية إلى العدالة، والحرية، والأمن، والسلام والازدهار -وهي الحقوق الأساسية التي حرم منها الفلسطينيون على مدى 76 عامًا.
في مقدمة أولوياتنا تأتي معالجة الوضع القاتم الذي نشأ منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر). وقد ترك الدمار الذي أحدثه القصف والحرمان الإسرائيليان المستمران (بالإضافة إلى سنوات من الحصار) شعبنا في غزة في حالة من الدمار، مع معاناة إنسانية تعز على التصور.
الإحصاءات مذهلة، والقصص الشخصية الكامنة وراءها مدمرة. في أقل من ستة أشهر، قتل أكثر من 30.000 فلسطيني في غزة، من بينهم 13.000 طفل على الأقل. وفي المتوسط، يفقد 10 أطفال كل يوم طرفًا واحدًا على الأقل، وقد أصبح أكثر من 17.000 طفل الآن "غير مصحوبين" أو من دون أحد الوالدين. كما أصيب ما لا يقل عن 70.000 شخص بجروح، ونزح 1.7 مليون شخص -75 في المائة من سكان قطاع غزة- داخليا. كما دُمر أو تضرر أكثر من 60 في المائة من الوحدات السكنية في القطاع، وانهار النظامان التعليمي والصحي تمامًا، ووصل انعدام الأمن الغذائي والمائي إلى مستويات كارثية. لا شيء يمكن أن يبرر الجحيم الذي يعيشه سكان غزة.
ولا يمكن لأي شيء -إذا كان ذلك يهُم- أن يبرر التدهور الذي يحدث في الوقت نفسه في الضفة الغربية. مع تصعيد المستوطنين للعنف، واستمرار القيود التي يفرضها الاحتلال في جعل دفع الرواتب وعَيش حياة مستقرة أمرًا صعبًا، أصبح من المستحيل، مرة أخرى، تجاهل الأوضاع الأمنية والاقتصادية الملحة.
ثمة حاجة إلى اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء هذه المعاناة. ولذلك، سوف تكون أولويتنا مواصلة العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لضمان وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وقيادة حملة إغاثة إنسانية لمساعدة شعبنا في غزة. وبالتوازي مع ذلك، نهدف إلى تأسيس وكالة مستقلة وكفؤة وشفافة لإنعاش غزة وإعادة إعمارها، وصندوق استئماني يدار دوليا لجمع الأموال المطلوبة وإدارتها وتخصيصها. يجب أن ينتهي الحصار، ويجب السماح للشعب الفلسطيني في غزة (والضفة الغربية) بالعيش والازدهار.
إن صياغة مخطط استباقي هي أمر ضروري. ولا يجب أن يعالج هذا المخطط الأزمات المباشرة التي نواجهها الآن فحسب، وإنما يجب أن يمهد الطريق أيضًا لإقامة دولة فلسطينية مستدامة ومزدهرة، وأن يسمح بممارسة الشعب الفلسطيني حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير، الذي يشكل حجر زاوية للسلام والاستقرار في المنطقة.
لتحقيق هذه الرؤية، يجب أن نجمع معًا مختلف الأطراف والأصوات الملتزمة بالمبادئ والأطر التي وضعتها منظمة التحرير الفلسطينية. وعلى أساس إدراك التعقيدات الماثلة على أرض الواقع، يجب أن نقوم بتشكل حكومة تكنوقراطية غير حزبية، يمكنها أن تكسب ثقة شعبنا ودعم المجتمع الدولي على حد سواء. وسوف تدعو هذه الحكومة إلى مشاركة جميع الفصائل والأحزاب الفلسطينية في حوار بناء على مستوى منظمة التحرير الفلسطينية. وينبغي أن يكون الهدف هو التوصل إلى توافق في الآراء بشأن كيفية تحقيق السلام، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وتحقيق الحكم الديمقراطي لمؤسساتنا.
من بين العناصر المركزية في هذه الرؤية، ثمة إعادة توحيد مؤسساتنا وقوانيننا في جميع أنحاء غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية في ظل حوكمة متماسكة، وتسهيل التكامل الاقتصادي وضمان حرية التنقل والوصول (إلى أن يتم إنشاء رابط دائم بين المناطق الفلسطينية). وكانت هذه الرؤية تحظى دائمًا بالإجماع الدولي، باعتبارها السبيل الوحيد المقبول للمضي قدمًا نحو السلام والاستقرار الدائمين. ومع ذلك، ما يزال تنفيذها معطلًا مع أنه مستحق منذ أمد طويل.
إن الحكومة الفلسطينية القادمة مصممة على إجراء جميع الإصلاحات الداخلية اللازمة لكسب ثقة شعبنا والنجاح في الاضطلاع بالمهام الهائلة التي تنتظرنا. وسوف نجري إصلاحات شاملة، تشمل تحسين الضوابط المالية والشفافية، وتبسيط الإجراءات البيروقراطية، وتعزيز سيادة القانون، وحماية استقلال القضاء، ومكافحة الفساد، ودعم حقوق الإنسان وحرية التعبير، وتمكين المجتمع المدني وهيئات الرقابة، والتحضير للانتخابات.
ولكي نكون واضحين، سوف نتبع سياسة لا تتسامح مطلقًا مع الفساد وتلتزم بشكل كامل بالشفافية. وسيكون وجود حكومة فعالة وخاضعة للمساءلة شأنًا بالغ الأهمية -ليس لحشد الدعم والمصداقية الدوليين فحسب، وإنما لتحقيق الأهم من ذلك؛ كسب ثقة شعبنا.
قد تكون الشكوك التي تستقبل إعلانات الإصلاح مفهومة بالنظر إلى تاريخ حكمنا. لكنني ملتزم بإظهار التقدم والمساءلة. وسوف تشمل التدابير التي تتخذها حكومتي تشكيل مجلس وزراء يتمتع بالمصداقية والمهنية، وإنشاء "مكتب للانتقال" مكلَّف بتحديد الإصلاحات المطلوبة وتنفيذها بالتعاون مع جماعات المجتمع المدني والمنظمات الدولية المتمتعة بالخبرة ذات الصلة، مثل "البنك الدولي"، و"برنامج الأمم المتحدة الإنمائي". وسوف يتطلب تحقيق النجاح دعمًا من المجتمع الدولي، يضمن وضع حدٍّ للسياسات التقييدية والمعوقة التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية.
ثمة خطوة أساسية لاستعادة ثقة شعبنا وضمان شرعية حكمنا، هي الالتزام بإجراء انتخابات ديمقراطية. ونحن نهدف إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية على حد سواء، وهي خطوة حاسمة نحو تنشيط مؤسساتنا الديمقراطية. وسوف نناضل ونجتهد من أجل عملية ترمي إلى جعل هذه التدابير حرة، وعادلة، وشاملة. ومع ذلك، يجب أن تكون الحقائق على أرض الواقع في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية مواتية لضمان أن تكون هذه الانتخابات تمثيلية حقا.
سوف يكون تحسين الاستقرار المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية، وتنشيط اقتصادنا مهمة بالغة الأهمية -ولكنها أيضًا مهمة شاقة بالنظر إلى اعتمادنا الكبير على المساعدات الخارجية المتضائلة، والقيود المنهجية التي يفرضها الاحتلال. ومع ذلك، فإن المشاكل ليست مستعصية على الحل. يجب إزالة القيود الإسرائيلية. وبعد ذلك، وبمساعدة المجتمع الدولي وقطاعنا الخاص، بما في ذلك في الشتات، سوف نتمكن من تنويع مصادر إيراداتنا، وتقليل الاعتماد على المعونة الخارجية، وخلق اقتصاد مزدهر وقادر على الصمود.
سوف يتطلب المضي قدمًا أفكارًا وإصلاحات جريئة، وأفعالاً حاسمة، ومشاركة، وشفافية، وبراغماتية. لقد حان الوقت لكي تنتهي معاناة الفلسطينيين أخيرًا. إننا شعب قوي وقادر، ولكن لا يمكننا أن نفعل هذا وحدنا. لا غنى عن دعم المجتمع الدولي وشركائنا الإقليميين لتعزيز السلام والأمن والاستقرار والرخاء، للفلسطينيين والمنطقة. لقد حان الوقت الآن لتحرير فلسطين -مرة وإلى الأبد.

*محمد مصطفى Mohammad Mustafa: رئيس الوزراء المكلف للسلطة الوطنية الفلسطينية.
*نشر هذا المقال تحت عنوان: A path to peace
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هامش المترجم:
لمحة عامة:
محمد عبد الله محمد مصطفى "السفاريني"، "أبو مصعب": هو سياسي، واقتصادي، ورجل دولة فلسطيني، ولد في 26 آب (أغسطس) 1954 في قرية كفر صور في محافظة طولكرم، حيث سفارين بلدة والده في حين أن كفر صور هي بلدة والدته.
كلفه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في 14 آذار (مارس) 2024 بتشكيل الحكومة الفلسطينية التاسعة عشرة، وهو عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس الدائرة الاقتصادية بالمنظمة، ومستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الاقتصادية، ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني.
كان قد شغل منصب نائب رئيس الوزراء الفلسطيني للشؤون الاقتصادية في الحكومة الفلسطينية الخامسة عشرة في العام 2013، وشغل المنصب نفسه في الحكومة الفلسطينية السادسة عشرة في العامين 2013 و2014، كما شغل منصب نائب رئيس الوزراء الفلسطيني ووزير الاقتصاد الوطني في الحكومة الفلسطينية السابعة عشرة (حكومة الوفاق الوطني) في العام 2014 وحتى تقديمه استقالته منها في العام 2015.
قبل ذلك، كان أستاذًا زائرًا في جامعة جورج واشنطن في العام 1991.
ومنذ العام 1991 وحتى العام 2005، شغل العديد من المناصب العليا في البنك الدولي في واشنطن، حيث عمل في البنك في إدارة الصناعة والطاقة لمنطقة إفريقيا ثم في قسم أوروبا الشرقية، ثم في إدارة البنية التحتية والخصخصة لمنطقة الشرق الأوسط، وأسهم خلال هذه الفترة في تطوير العديد من شركات الاتصالات، مثل شركتي أورانج وفاست لينك في الأردن، وشركة الاتصالات السعودية، وشركات أخرى في مصر ولبنان وأفريقيا وبلغاريا وروسيا.
عمل مستشارًا للإصلاح الاقتصادي لدى حكومة الكويت، ومستشارًا لصندوق الاستثمارات العامة في السعودية. وفي العام 1995، عاد إلى فلسطين بشكلٍ مؤقت عقب توقيع اتفاقية أوسلو، حيث أمضى عامًا ونصف في المساهمة بتأسيس قطاع الاتصالات في فلسطين، فكان رئيسا تنفيذيا مؤسِّسا لشركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل" بين العامين 1995 و1996، ثم عاد بعد ذلك للعمل في البنك الدولي في واشنطن.
في العام 2005، أقام بشكل دائم في فلسطين بعد أن كلفه الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمنصب مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الاقتصادية في ديوان الرئاسة الفلسطينية اعتبارا منذ 1 تشرين الثاني (نوفمبر) 2005. (المصدر: ويكيبيديا)

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