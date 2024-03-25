قوات الاحتلال تقتحم مدينة يطا جنوب الخليل وحملة اعتقالات بالضفة



كما أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن مستوطنين إسرائيليين دهموا منازل مدنيين فلسطينيين في قرية "سوسيا يطا"، مشيرا إلى أن المستوطنين اعتدوا بالضرب على عدد من سكان القرية، ونكلوا بهم، وحطموا سياراتهم.



وأظهر مقطع فيديو سجلته إحدى كاميرات المراقبة في محل تجاري بحارة جابر وسط الخليل بالضفة الغربية اعتداء جنود الاحتلال الإسرائيلي قبل نحو أسبوعين على طفل وإجباره على خلع ملابسه وتمزيقها.



وفي تطور آخر قال مراسل الجزيرة إن قوات من الجيش الإسرائيلي اقتحمت بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية، وسط اندلاع مواجهات مع شبان البلدة.



اعتقالات

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 15 فلسطينيا، بينهم طفل وأسرى سابقون، خلال اقتحامها مناطق متفرقة من الضفة الغربية خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأفاد بيان مشترك لهيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني بأن الاعتقالات تركزت في محافظات رام الله، وقلقيلية وجنين، والخليل، وبيت لحم، والقدس المحتلة، ليرتفع بذلك عدد المعتقلين إلى 7 آلاف و770 منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، صعّد جيش الاحتلال من عمليات الدهم والاعتقالات بالضفة، مما أسفر عن مواجهات مع فلسطينيين خلفت 450 قتيلا ونحو 4750 جريحا، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.



إجراءات أمنية



في غضون ذلك تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي نشر عناصرها في محيط البلدة القديمة، وعلى أبواب المسجد الأقصى المبارك في القدس، كما تسير الدوريات وتجري عمليات تفتيش انتقائية لفئة الشباب.



وأدى آلاف الفلسطينيين صلاة الظهر في المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات الأمنية المشددة.



من جهتها، أفادت وزارة الأوقاف الفلسطينية باقتحام 228 مستوطنا -صباح اليوم- باحات المسجد الأقصى، تحت حراسة قوات الاحتلال، بالتزامن مع إحياء اليهود ما يُعرف بعيد المساخر.