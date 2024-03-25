الأورومتوسطي يطالب بتدخل عاجل لإيجاد آلية ملائمة لإيصال المساعدات لغزة

وأضاف الأورومتوسطي في تصريح له: إنه تابع بكل أسف استشهاد 12 فلسطينيًّا غرقًا الاثنين، بعدما علقوا في حبال مظلات طرود مساعدات ألقتها الطائرات وسقطت في البحر قبالة شمال قطاع غزة، وجرى إخراج 7 منهم وفقد 5 آخرون.

وأشار المرصد إلى وفاة فلسطيني وإصابة آخر على الأقل خلال عملية تدافع وتزاحم للحصول على حزم مساعدات ألقتها الطائرات في اليوم نفسه على شمال غزة.

وذكّر الأورومتوسطي بأنه سبق أن وثق وفاة 10 أشخاص على الأقل في حوادث منفصلة جراء سقوط مباشر لطرود المساعدات عليهم في غزة وشمالها منذ بدء إسقاط المساعدات في الآونة الأخيرة، فضلا عن تسبب سقوط مماثل لطرود في تدمير ألواح الطاقة الشمسية في مستشفى المعمداني في مدينة غزة.

ونبه إلى أن العديد من الإصابات تسجل جراء عمليات التدافع للحصول على المساعدات التي تسقطها الطائرات، حيث تدفع المجاعة السكان للتزاحم لمحاولة الحصول على حزمة مما يتم إلقاءه لتأمين لقمة العيش لأطفالهم وأسرهم.

كما أشار إلى استمرار إطلاق قوات الاحتلال في إطلاق النار تجاه منتظري المساعدات واستهداف القائمين على حمايتها من اللجان الشعبية أو أفراد الشرطة، وهو ما أدى حتى الآن إلى استشهاد 563 على الأقل وإصابة مئات آخرين، وهو ما يدل على وجود سياسة ممنهجة لحرمان مئات آلاف السكان من الحصول الآمن على المساعدات.

وشدد على أن تكرار سقوط الضحايا سواء نتيجة إسقاط المساعدات عبر الجو أو خلال إدخالها في شاحنات دون تأمين أو ترتيب مع جهات محلية يضع مسؤوليات على المجتمع الدولي بضرورة إيجاد آليات تضمن حماية أرواح السكان وتوقف سقوط الضحايا، مشددًا على أنه من غير المعقول أن من ينجو من القصف والرصاص أو الموت جوعًا يموت من سقوط مباشر للمساعدات أو غرقًا خلال محاولة الحصول عليها.

وأكد المرصد أهمية زيادة وتنوع وسائل إدخال المساعدات لقطاع غزة خاصة محافظتي غزة والشمال، ولكنه شدد على ضرورة توفر آليات تحمي الناس وتضمن كرامتهم، عادًّا الإسقاط العشوائي للمساعدات وسط مئات آلاف من الجياع من شأنه أن يدفع لحالة تدافع بحيث ينجح البعض في الحصول عليها بعد مخاطرة كبيرة، فيما يفش في ذلك الفئات الهشة من النساء والمرضى والأطفال وكبار السن.

وأكد الحاجة إلى اجتراح آليات فورية تضمن وصول المساعدات دون إيقاع الأذى بمستلميها وبما يصون الكرامة الإنسانية لمتلقيها، فسكان غزة الذين يتعرضون للإبادة الجماعية منذ 172 يومًا وباتوا جميعًا مستحقين بعد تدمير كل ما يملكونه وحصارهم الخانق من جيش الاحتلال، يستحقون الوقوف معهم وضمان حصولهم الآمن على المساعدات.

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