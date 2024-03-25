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تقرير أممي يتهم إسرائيل بارتكاب إبادة في غزة

3/25/2024 11:57:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت وكالة الصحافة الفرنسية إن المقررة الأممية الخاصة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية أعدت تقريرا يوثق أفعال إبادة إسرائيلية بغزة.

وذكرت المقررة الأممية أن هناك أسبابا منطقية للقول بأن إسرائيل ارتكبت العديد من أعمال الإبادة بغزة، مؤكدة أن طبيعة الهجوم الإسرائيلي على غزة وحجمه يكشفان نية تدمير الفلسطينيين جسديا.


ومن المقرر أن يرفع تقرير المقررة الأممية لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية اليوم إلى مجلس حقوق الإنسان الأممي بجنيف.


ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول أميركي ردا على تقرير المقررة الأممية قوله "ليس لدينا أسباب للاعتقاد بارتكاب إسرائيل أعمال إبادة بغزة".


وقال بيان لبعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة بجنيف إن تقرير المقررة الأممية "جزء من حملة لتقويض نظام دولتنا".

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