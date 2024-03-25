إعلام عبري: إسرائيل في ورطة.. ونتنياهو يفاقم الأزمة مع واشنطن



وذكرت أن القرار يحمل انعكاسات على استمرار الحرب وعلى مفاوضات الأسرى، حسبما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، مساء الاثنين.



واعتمد مجلس الأمن الدولي، الاثنين، قرارًا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال رمضان، تحترمه جميع الأطراف، والإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن، بتأييد 14 عضوًا وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت.



وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، تعقيبًا على قرار مجلس الأمن، إن بلاده "لن توقف إطلاق النار".



وأضاف: "سنبيد حماس ونواصل القتال حتى إعادة آخر مخطوف إسرائيلي".



قرار خطير



وأبلغت مصادر إسرائيلية الصحيفة أن القرار "غير ملزم لإسرائيل"، إلا أنه يحمل تداعيات تثير القلق، لا سيما مع امتناع واشنطن عن استخدام "الفيتو".



ووفق الصحيفة، تخشى تل أبيب من أن يؤدي استمرار الحرب عقب تبني القرار إلى اتجاه دولي باعتبار إسرائيل تنتهك قرارات مجلس الأمن، وكذلك وقف الضغوط الدولية على حماس.



ورأت أنه في ظل التوقعات بعدم تنفيذ إسرائيل للقرار، فإنها بذلك "ستعزز الادعاءات ضدها أمام محكمة العدل الدولية، وأمام المحكمة الجنائية الدولية، ما يعني تفاقم وضعها المتردي على الساحة الدولية".



الصحيفة نقلت عن مصدر سياسي، فضَّل عدم كشف هويته، قوله إن القرار "في غاية التعقيد"، ووصفه بـ "الخطير".



وقال إن إسرائيل "طالما تمسكت برواية أن وقف إطلاق النار مرتبط بتحرير الأسرى، بيد أن القرار يعني أن وقف إطلاق النار خطوة منفصلة".



"نتنياهو فاقم الأزمة"



وقرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلغاء زيارة الوفد الإسرائيلي إلى واشنطن، وهو الوفد الذي كان يُفترض أن يقوده رئيس هيئة الأمن القومي تساحي هانغبي؛ لمناقشة استمرار الحرب والعمليات المفترضة في رفح، ردًا على امتناع واشنطن عن استخدام "الفيتو".



وأشارت الصحيفة إلى أن قرار نتنياهو هذا "يفاقم المشكلة"، وقالت: "أصبحنا الآن بلا فيتو أمريكي مضمون"، منتقدة رد فعل نتنياهو.



وشنَّت شخصيات سياسية إسرائيلية هجومًا على قرار نتنياهو، وأبلغ زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، صحيفة "يسرائيل هايوم" أن قرار نتنياهو "يفتقر إلى المسؤولية بشكل مخيف".



ونقلت الصحيفة عن بيني غانتس، عضو مجلس الحرب، أنه من حق إسرائيل مواصلة الدفاع عن نفسها وإعادة الأسرى، وقال إن بلاده "ستواصل الإنصات لصديقتها (أمريكا) وستفعل ما هو مناسب لحفظ أمنها".



وذكرت الزعيمة السابقة لحزب "ميرتس" اليساري، زيهافا غيلاؤون، أن نتنياهو أخطأ بشدة، فيما رأى عضو الكنيست جلعاد كاريف، عن حزب العمل اليساري، أن قرار نتنياهو "يدل على فقدانه الأهلية لمنصب رئيس الوزراء".



ورأت وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني أن "أفضل شيء لحماس هو تصدع العلاقات بين تل أبيب وواشنطن، ونتنياهو يقودنا إلى ذلك".